العثور على جثة دبلوماسي في السفارة الأمريكية بإسرائيل.. توضيح رسمي عن “السفير”

وطن – أثيرت ضجة بعد العثور على جثة داخل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، فيما أكّد متحدث باسم السفارة ، عن وفاة دبلوماسي أمريكي.

وقال المتحدث في بيان: “يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي بالسفارة الأمريكية في القدس، وليس لدينا مزيد من التفاصيل لنشاركها”.

🇺🇸🇮🇱 — JUST IN: An unnamed American diplomat was found dead in their Jerusalem apartment. US Embassy investigating | Updates to follow pic.twitter.com/6hxI6fL2Q3

