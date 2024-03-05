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العثور على جثة دبلوماسي في السفارة الأمريكية بإسرائيل.. توضيح رسمي عن “السفير”

بقلم
السفارة الأمريكية بالقدس

وطن – أثيرت ضجة بعد العثور على جثة داخل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، فيما أكّد متحدث باسم السفارة ، عن وفاة دبلوماسي أمريكي.

وقال المتحدث في بيان: “يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي بالسفارة الأمريكية في القدس، وليس لدينا مزيد من التفاصيل لنشاركها”.

كما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بوفاة موظف أمريكي في السفارة بالقدس، وأشارت إلى أن الواقعة قيد التحقيق.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تقديم مزيد من التفاصيل لاعتبارات الخصوصية.

هل تعود جثة الدبلوماسي للسفير الأمريكي؟

وترددت أنباء عن أن الجثة تعود للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، غير أن متحدث السفارة قال إن الدبلوماسي القتيل ليس السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

وتحدث عن أنه ليس هناك أي شكوك في وجود عمل إجرامي في وفاة الدبلوماسي الأمريكي في إسرائيل، لكنهم لم يكشفوا عن أي معلومات أخرى في الوقت الحالي.

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية

في شأن آخر يخص السفارة أيضًا، تظاهر إسرائيليون، مطلع آذار / مارس، أمام سفارة واشنطن لمطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو للتوصل لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تضمن تبادلا للأسرى.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: “السيد بايدن، ساعدنا على إنقاذهم”، و”عودتهم جميعا إلى البيت فورا” في إشارة للأسرى الإسرائيليين في غزة.

وشارك في التظاهرة عدد من ذوى المحتجزين الإسرائيليين، الذين تقدر تل أبيب عددهم بنحو 134 أسيرا، كما رفع المتظاهرون أعلام أمريكية وإسرائيلية، وصور للأسرى الإسرائيليين في غزة.

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