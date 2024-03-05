أغنى 5 شخصيات في العالم.. جيف بيزوس يزيح إيلون ماسك من رأس القائمة

وطن – كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ، ان مؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، استعاد لقب أغنى رجل في العالم مجددا، متفوقا على مالك شركة تسلا وإكس، إيلون ماسك.

جاء ذلك بعدما وصل صافي ثروة جيف بيزوس إلى حوالي 200 مليار دولار، مقابل 198 مليار دولار هي قيمة ثروة ماسك، بحسب مؤشر الوكالة الخاص بالمليارديرات.

وكان ماسك قد خسر 31 مليار دولار العام الماضي، في الوقت الذي حقق فيه بيزوس أرباحا تصل إلى 23 مليار دولار.

وسبق أن وصل ماسك إلى المركز الأول في مايو 2023، بعدما أزاح المدير التنفيذي لمجموعة “LVMH”، برنارد أرنو، من رأس القائمة.

ويمتلك أرنو علامات تجارية مثل “Louis Vuitton” و”Dior” و”Celine”، ووصلت ثروته حاليا إلى 197 مليار دولار، بأرباح وصلت 18.3 مليارًا.

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وحل بعد ذلك في القائمة، مالك شركة “ميتا” مارك زوكربرغ، الذي وصلت ثروته إلى حوالي 197 مليار دولار، ثم مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس بقيمة 150 مليار دولار.

فجوة كبيرة يدخلها العالم

يُشار إلى أن “أوكسفام” الدولية لمكافحة الفقر التي تحاول منذ سنوات تسليط الضوء على الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والجزء الأكبر من سكان العالم، كانت قد كشفت في تقرير صادر في يناير الماضي، أن الفجوة أصبحت “كبيرة للغاية” منذ جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام، أميتاب بيهار، إن التقرير أظهر أن العالم “يدخل عقدا من الانقسام”.

وأضاف بيهار: “ثروات أكبر 5 مليارديرات في العالم تضاعفت. من ناحية أخرى، أصبح نحو 5 مليارات شخص أكثر فقرا في العالم”.

وتابع: “تتوقع منظمة أوكسفام أن العالم سيشهد أول تريليونير خلال عقد، في حين نحتاج إلى أكثر من 200 عام لمكافحة الفقر”.