كيف أصبح جيف بيزوس واحدََا من أثرى أثرياء العالم؟

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وطن– يعد جيف بيزوس حاليًا من أغنى الأغنياء على هذا الكوكب. وهو مؤسس موقع آمازون دوت كوت ولديه ثروة تقدر بنحو 213 مليار دولار وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires.

ولكن قد يتساءل الكثيرون كيف أصبح بيزوس بهذا الثراء؟

نشأته

كانت بدايات بيزوس متواضعة. وكانت والدته جاكلين غيس مراهقة عندما أنجبته من والده تيد يورغنسن، الذي كان يدير متجرًا للدراجات في ألبوكويرك بنيوميكسيكو.

- Advertisement - انفصل والديه بعد عام وتزوجت والدته جاكي من ميغيل “مايك بيزوس” في عام 1968. وتبنى مايك جيف ومنحه اسمه.

لم يكن والدا جيف أغنياء لكن جده كان يمتلك مزرعة في تكساس. جيف بيزوس يخسر 23 مليار دولار من ثروته..ما القصة؟ فترة المراهقة والدراسة

أظهر بيزوس اهتمامات علمية وكفاءة تقنية في صغره، حيث قام ذات مرة بصنع جهاز إنذار كهربائي لإبقاء أشقائه الصغار خارج غرفة نومه.

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كما تعلم برمجة الكمبيوتر في سن مبكرة جدًا عندما كانت مدرسته تمتلك جهاز كمبيوتر ضخمًا لا يعرف أحد كيفية استخدامه.



كما فاز بالعديد من الجوائز في مدرسته. وفي خطاب تخرجه أعلن عن حلمه بأن تستعمر البشرية الفضاء.

كيف بدأ جيف بيزوس بجني الأموال؟

درس بيزوس علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية في الجامعة.

وعمل من 1986 إلى 1994 في العديد من الشركات بما في ذلك IBM و Andersen Consulting و Bankers Trust، حيث تعلم التكنولوجيا بالإضافة إلى الأعمال المصرفية والاستثمار.

في عام 1993، قرر أن يبدأ موقعًا على الإنترنت، سماه آمازون، لبيع الكتب من مرآب منزله. وقد شعر والديه بالقلق لأنه ترك وظيفته للتركيز على عمله.

علاوة على ذلك، أقنع بيزوس أصدقائه وعائلته بالاستثمار وحذرهم من احتمال فشل أعماله بنسبة 70٪.

كيف أصبحت أمازون ناجحة جدًا؟

تفاجأ بيزوس بالسرعة التي انطلقت بها المبيعات. في البداية، كان لديه 10 موظفين فقط، معظمهم من مهندسي البرمجيات.

وكان بيزوس سريعًا في اغتنام الفرص الجديدة لتطوير الأعمال. وفي عام 1998، قرر التوسع إلى ما هو أبعد من بيع الكتب إلى سلع استهلاكية أخرى. اشترى العديد من الشركات الصغيرة الأخرى لمساعدة الشركة على النمو بسرعة.

منذ ذلك الوقت، توسعت الشركة لتشمل الخدمات والاشتراكات بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى وفي عام 2020، بلغت المبيعات 386 مليار دولار.

في 5 يوليو 2021، تنحى بيزوس عن منصبه كمدير تنفيذي لـ”أمازون”، لكن الشركة لا تزال من أكثر الشركات نجاحًا.



وفقًا لمجلة فوربس، تأتي معظم ثروة جيف بيزوس من أسهمه في أمازون حيث لا يزال يمتلك 11٪ من أسهم أمازون وقد باع ما قيمته 27 مليار دولار من الأسهم منذ عام 1997.

كما أنه معروف بأعماله الخيرية، حيث يتبرع بانتظام للمساعدة في قضايا مثل تغير المناخ وأبحاث السرطان، وفقا لما أورده موقع “موتلي فول.”