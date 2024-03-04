ظاهرة غريبة ومرعبة تظهر في ليبيا.. أثارت قلق الليبيين وفجرت الجدل (شاهد)

وطن – أثارت تشققات أرضية غامضة ظهرت في أحد مناطق ليبيا حالة من الخوف والهلع في أوساط المواطنين، وتحديدا في منطقة “السبيعة” جنوب طرابلس وهي ظاهرة غريبة وغير مسبوقة.

وفوجىء السكان المحليون بظهور تصدعات وتشققات غامضة وطولية في عدة مزارع بمنطقة أولاد أبوعائشة جنوب العاصمة الليبية طرابلس وصل طول بعضها 15 متر وبعرض 4 أمتار.

وانتشر عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل، تظهر تشققات كبير في مزرعة بمنطقة السبيعة، وهي ظاهرة لم تحدث بهذا الشكل من قبل، ما نشر حالة من القلق بين الأهالي.

معاينة الظاهرة الغريبة والبحث في أسبابها

واعترف المجلس البلدي بالسبيعة، بأن التشققات الأرضية انتشرت في أكثر من مكان، ويصل عمقها إلى 4 أمتار، وعرضها إلى 3 أمتار.

الأمر الذي استوجب استدعاء فرق الحرس البلدي في المنطقة وما يُعرف بالإصحاح البيئي لمعاينة هذه الظاهرة والبحث في أسبابها.

وزارة البيئة تتحرك

وفي وقت لاحق أعلنت “وزارة البيئة” في ليبيا عن متابعة فريق من مراقبة شؤون البيئة في “السبيعة” التشققات الأرضية الحاصلة بإحدى المزارع في البلدية، لإعداد تقرير بشأنها وإحالتها إلى جهات الاختصاص بالوزراة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.

ونشر جهاز الشرطة الزراعية على حسابه في “فيسبوك” بياناً قال فيه: “نظرا لما تداولته وسائل الإعلام عن وجود تصدعات وتشققات في بعض المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة قام مركز الشرطة الزراعية سوق الخميس التابع لفرع النواحي الأربعة بالتوجه إلي المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة.”

تصدعات عميقة

وأضاف البيان أن الفرق وجدت تصدعات بطول 15 متر وعرض 4 أمتار وهذه التصدعات وصلت لأشجار الزيتون وتوجد تصدعات بمزارع أخري، يصل فيها التصدع إلي طول200 متر وعمق نصف متر وهي تبعد عن البئر الزراعي حوالي 20 متر.

وطالبت الشرطة من الجهات المعنية سرعة التدخل ومعرفة أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها.

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وبدوره أوضح الدكتور صالح الصادق مدير شؤون الإصحاح البيئي بالسبيعة خلال زيارة إلى المكان أن هده التصدعات حدثت في ثلاث نقاط شبه دائرية بمزرعة أحد المواطنين بالمنطقة المذكورة ولا تشكل أي خطورة.

وأكد د .صالح بأنه سيتم تكليف فريق من المختصين والفنيين لمتابعة هذه التشققات ومعرفة أسبابها ومعالجتها وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين والبيئة.