سعرها خيالي.. ساعة عريس “الزفاف الأسطوري” بالهند تُذهل زوكربيرغ وزوجته (فيديو)

وطن – مع توالي الأخبار والتسريبات المصورة من حفلات أغنى رجل في الهند “موكيش أمباني” والتي استمرت لثلاثة أيام تسبق زفاف نجله الأصغر “أنانت” وراديكا ميرشانت الأسطوري والمقرر في، يوليو تموز المقبل، أثارت ساعة “أنانت” أنظار الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان.

وكان “زوكربيرغ” الذي تبلغ ثروته الصافية 176.1 مليار دولار، وزوجته من بين مجموعة بارزة من الضيوف الذين حضروا ثلاثة أيام من الاحتفالات التي استضافها رجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني لابنه.

ومن المقرر أن يتزوج أنانت (28 عاما) من ميرشانت، ابنة أحد أباطرة صناعة الأدوية الأثرياء بالهند، في يوليو/تموز.

ساعة فاخرة خلال الحفل الساحر!

وخلال الحفل الفخم قبل الزفاف والذي وصفته إيفانكا ترامب بأنه “ساحر” ظهر زوكريبرغ وزوجته وهما معجبان بساعة أنانت أمباني التي تبلغ قيمتها مليون دولار.

ووفق ما نقلته “ديلي ميل” شعر الزوجان بالرهبة من ساعة “ريتشارد ميل” الفاخرة التي كان يرتديها الملياردير الهندي أمباني، 28 عامًا.

وذكر مارك عن ذلك: “أنت تعلم أنني لم أرغب أبدًا في الحصول على ساعة، ولكن بعد أن رأيتها أقول.. الساعات رائعة”.

تدخلت زوجة مارك ممازحة زوجها: “قد ترغب في ذلك”.

وتضمن المشاهد الزوجان وهما يفحصان الساعة أثناء اندماجهما مع ضيوف آخرين في هذا الحدث الفخم.

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ويقال أن قائمة ضيوف هذا الحفل من كبار الشخصيات التي شملت أيضًا بيل غيتس وهيلاري كلينتون.

وتقول تشان لأمباني إن “هذه الساعة رائعة،” وتميل لإلقاء نظرة فاحصة. عليها وتردد “أعلم، لقد أخبرته بذلك بالفعل” وتضيف زوجة زوكربيرغ أن القطعة “رائعة جدًا”.

والساعة المذكورة هي واحدة من العديد من الساعات التي يمتلكها أنانتن من قبل صانع الساعات الحصري ريتشارد ميل.

ويُعتقد أن الساعة من نوع RMS-10 Tourbillon Koi Fish، وتتميز بالذهب الوردي عيار 18 قيراط والألماس المرصع.