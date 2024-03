هالاند يبتعد في الصدارة عن صلاح.. جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن- يتصدر النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بفارق 3 أهداف عن المصري الدولي محمد صلاح، بعد هدفه داخل مرمى مانشستر يونايتد في قمة الديربي، الأحد.

وفاز حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي على منافسه مانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل ثلاثية أهداف مانشستر سيتي داخل مرمى اليونايتد، اللاعب فيل فودين هدفين عند الدقيقة ال56 وال80، وإرلينغ هالاند في الدقيقة ال90+1.

