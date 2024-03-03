هالاند يبتعد في الصدارة عن صلاح.. جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن- يتصدر النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بفارق 3 أهداف عن المصري الدولي محمد صلاح، بعد هدفه داخل مرمى مانشستر يونايتد في قمة الديربي، الأحد.

وفاز حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي على منافسه مانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ديربي مانشستر سيتي ضد اليونايتد

وسجل ثلاثية أهداف مانشستر سيتي داخل مرمى اليونايتد، اللاعب فيل فودين هدفين عند الدقيقة ال56 وال80، وإرلينغ هالاند في الدقيقة ال90+1.

كما وأحرز فريق مانشستر يونايتد الهدف الوحيد للفريق في المباراة من توقيع اللاعب ماركوس راشفورد عند الدقيقة ال8.

ويستعد مانشستر سيتي للمباراة الحاسمة القادمة، الأربعاء، أمام كوبنهاغن، في إياب منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، قبل مواجهة ليفربول الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً:

جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، مع صدارة هالاند بفارق 3 أهداف عن منافسه محمد صلاح، كما يلي:

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفاً.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 16 هدفاً.

محمد صلاح ( ليفربول) 15 هدفاً.

جاورد بوين ( وست هام يونايتد) 14 هدفاً.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 14 هدفاً.

سون هيونغ مين (توتنهام) 13 هدفاً.

بوكايو ساكا (أرسنال) 13 هدفاً.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 11 هدفاً.

ألكساندر إيساك ( نيوكاسل يونايتد) 11 هدفاً.

داروين نونيز (ليفربول) 10 أهداف.