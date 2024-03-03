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منة عرفة بإطلالة جريئة جداً تشعل المنصات! (صور)

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منة عرفة بإطلالة جريئة

وطن – أشعلت الممثلة المصرية الشابة منة عرفة، مواقع التواصل الاجتماعيّ، بصور نشرتها في أحدث ظهورٍ لها، بدت فيها بإطلالة جريئة .

وتألقت منة عرفة، مرتديه فستان قصير جدا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها، بحسب الصور التي نشرتها على حساباتها الخاصة في مواقع التواصل.

منة عرفة بفستان قصير جدا
منة عرفة بفستان قصير جدا

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة عرفة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

منة عرفة بفستان أسود قصير
منة عرفة في إطلالة جريئة

واختارت منة عرفة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

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