مرتديةً مايوه .. ميريام فارس تذهل متابعيها بما فعلته في حمام سباحة! (فيديو)

وطن – شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمي في انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه في حمام السباحة الداخلي بمنزلها وقد ارتدت مايوه سباحة من قطعتين اسود اللون.

في الفيديو وضعت ميريام فارس رجليها على حافة المسبح، بينما تركت جسدها في الماء وتقوم بتمرينات البطن مرتدية مايوه، الأمر الذي أذهل المتابعين وقد منعت التعليقات على المنشور، كالعادة.

وأرفقت ميريام الفيديو بتعليق :”Home is where the heart is”.

ومؤخراً، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فجر موجة جدل جمع ميريام فارس وفنان العرب محمد عبده، أثناء حفل جوائز “جوي أواردز Joy Awards” في المملكة العربية السعودية.

وأقيم حفل توزيع جوائز “صناع الترفيه 2024 Joy Awards 2024″ في 20 يناير الجاري، وهو النسخة الرابعة من جوائز صناع الترفيه التي تقدّمها الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

قبلات متبادلة بين الفنان "محمد عبده" والفنانة "مريام فارس" في حفل جوائز #JoyAwards بالرياض pic.twitter.com/0Uu1hZFm7r — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 20, 2024

وظهر محمد عبده في الفيديو المتداول وهو يعانق ميريام التي بدت مرتدية فستاناً أسود يكشف عن جزء من صدرها وكتفيها ويسمع صوتها، وهي تقول له: “كيفك” ثم يقفان لالتقاط صورة تذكارية.