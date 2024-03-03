مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد.. الموعد والتشكيلة المتوقعة في دوري الأبطال

وطن- يترقب جماهير الكرة المستديرة في كل مكان، موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد، الثلاثاء، في منافسات إياب دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وستنطلق ليالي إياب دوري الأبطال الحاسمة للتأهل للدور ال8 الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

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تشكيلة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة أمام ريال سوسيداد، بتشكيلة أساسية متوقعة في إياب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023 -2024، كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

دفاع التشكيلة: لوكاس بيرالدو، دانيلو، أشرف حكيمي، ماركينهوس.

خط الوسط: فيتور فيريرا، فابيان رويز، وارن إيمري.

مركز الهجوم: برادلي كوبو، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، المعلق الرياضي المغربي جواد بده أو اليمني حسن العيدروس.

وستبث مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، على قناة (beIN sport 1). الرياضية القطرية، بتردد 11585، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق الفوز النظيف على ريال سوسيداد في مباراة الذهاب الماضية من دور ال16 بهدفين نظيفين دون رد.