فيديو صادم هز العالم.. لعق أصابع أقدام الطلاب للحصول على التبرعات

وطن – أثار مقطع فيديو لطالبين أمريكيين يلعقان زبدة الفول السوداني من أصابع أقدام زملاء لهم ضجة واستياء كبير في الولايات المتحدة.

والتقطت المشاهد خلال حدث مدرسي تجمع فيه حشد من المتفرجين ما أثار حالة من الصدمة في أوساط أهالي الطلاب والجمهور .

وتقول منطقة دير كريك التعليمية في ولاية أوكلاهوما جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكي إن الحدث كان لجمع الأموال وتطوع الطلاب من أجله.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته شبكة “سي إن إن ” طلاب مدرسة دير كريك الثانوية وهم يلعقون أصابع قدمهم في حفل لجمع التبرعات يوم الخميس. وقد تم طمس وجوههم لإخفاء هويتهم.

وبحسب صحيفة nypost تُظهر اللقطات المزعجة ما لا يقل عن أربعة أطفال من مدرسة دير كريك الثانوية مستلقين على بطونهم على ما يبدو أنه أرضية صالة للألعاب الرياضية، وهم يلعقون زبدة الفول السوداني بشراسة من أقدام أقرانهم العارية.

وتم تصوير الفيديو يوم الخميس في تجمع Clash of Classes، والذي كان جزءاً من حملة جمع التبرعات بالمدرسة الثانوية لمدة أسبوع لمقهى محلي يوظف أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لمنطقة دير كريك التعليمية.

وتطوع الطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر للمشاركة في عدد كبير من المسابقات الصفية التي دفع أقرانهم مقابل حضورها – بما في ذلك بطولة مص أصابع القدم.

50 مليون مشاهدة

وفيما حقق الفيديو ما يقرب من 50 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة فقط، أدى أيضاً إلى إجراء تحقيق رسمي من قبل وزارة التعليم بولاية أوكلاهوما.

وتخضع المدرسة التي شهدت الواقعة في أوكلاهوما للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لطلاب يمصون ويلعقون أصابع بعضهم البعض خلال حملة لجمع التبرعات وافقت عليها المدرسة هذا الأسبوع.

أشاد المسؤولون في البداية بطلابها لمشاركتهم في الأسبوع الرائع لجمع التبرعات، الذي جمع 152.830.38 دولارًا أمريكيًا – لكنهم اعتذروا لاحقاً لهيئة الطلاب وأولياء الأمور.

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كان الأمر مفاجئاً

وتسبب الفيديو بأكمله بعاصفة من الانتقادات والإستياء عبر الإنترنت حيث طالب عدد كبير من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي باستدعاء المنظمين للسماح بحدوث مثل هذه الأعمال المقززة.

من بين هؤلاء المستخدمين المستائين مشرف ولاية أوكلاهوما رايان والترز الذي نشر تغريدة على موقع “إكس”-تويتر سابقاً- ليعلم متابعيه أن وكالته ستحقق بالضبط في ما حدث.

وقال آخر إن المال الذي جمعه الطلاب رائع، لكن المدرسة بحاجة إلى الاعتراف بأن هذا ربما لم يكن أفضل طريقة للقيام بذلك.

وبحسب موقع kolotv قال أحد طلاب مدرسة دير كريك الثانوية، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته: “لقد كان الأمر مفاجئاً”. “لم أكن أعتقد أنهم سيفعلون كل ذلك. لقد صدمت للتو. لم يكن لدي حقا مثل هذا الشعور. لقد شعرت بالاشمئزاز نوعًا ما ثم شعرت بالسعادة لأنني لم أكن هناك.

يعتقد أحد الوالدين على الأقل أنه لا ينبغي للمسؤولين السماح بذلك.

وقال أحد الوالدين: “أنا أؤيد جمع التبرعات وكل الأشياء الممتعة والسخيفة حقاً، لكن هذا يبدو مبالغا فيه بعض الشيء”.

ووفق المصدر ذاته أكدت منطقة دير كريك التعليمية الفيديو أن الطلاب تطوعوا في التحديات للمساعدة في جمع الأموال خلال أسبوع العمل الخيري.

وتقول منطقة مدرسة دير كريك إن كل طالب شارك “سجل في الألعاب التي لعبها مسبقًا” وأنه “لم يشارك أي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أثناء التجميع”.

ويشير المسؤولون إلى أن أسبوع جمع التبرعات ساعد في جمع أكثر من 152 ألف دولار.