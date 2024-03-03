عقوبة منتظرة بحق الحكم جيل مانزانو بعد فضيحة مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. شاهد ماذا فعل؟!

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيفرض عقوبة بحق الحكم جيل مانزانو بعد فضيحته التحكيمية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز.

وكشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أنه من المتوقع ألا يقوم الحكم الإسباني جيل مانزانو بالتحكيم في الدوري الإسباني الممتاز “الليغا” لفترة من الوقت، بسبب سوء تقديره في مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ميدان ملعب “ميستايا”.

عقوبة الحكم جيل مانزانو

واتهمت الصحافة المدريدية الحكم الإسباني مانزانو، بتعمده حرمان ريال مدريد من تحقيق الفوز على فالنسيا، السبت، من أجل الابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب السابق.

توضيح محمد سعدون ، نوايا الحكم واضحه من البدايه !! pic.twitter.com/QacFPvUr93 — ➐ (@3bady_RMA) March 2, 2024

وكان الحكم الإسباني مانزانو الذي أدار تحكيم مباراة ريال مدريد وفالنسيا، قد أثار الجدل الواسع بإطلاقه صافرة نهاية المباراة قبل ثانيتين فقط من تسجيل الإنجليزي جود بيلينغهام هدف الفوز الثالث لصالح ريال مدريد بعد عرضية رائعة من زميله براهيم دياز، لكن الحكم لم يحتسب الهدف.

وأثار قرار الحكم غضب لاعبي ريال مدريد داخل أرضية الملعب، الذي تجمعوا حوله، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بيلينغهام بعد خروج الأخير عن السيطرة في النقاش مع الحكم بسبب إلغاءه هدف الفوز للفريق الملكي.

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تعليق أنشيلوتي على فضيحة ريال مدريد وفالنسيا

من جهته قال المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، بشأن إلغاء هدف الفوز لصالح ريال مدريد مع نهاية المباراة أمام خفافيش فالنسيا، ” لا يمكن قول الكثير ، لقد حدث شيء غير مسبوق، لم يحدث لي هذا من قبل، وليس هناك ما يمكنني إضافته”.

وختم مدرب ريال مدريد حديثه بهذا الأمر، ” لو أطلق الصافرة عندما تصدى نادي فالنسيا للكرة لكان الأمر صحيح، لكنه سمح بالاستمرار واستحوذنا على الكرة، وأعتقد أنه ارتكب الخطأ”.

ريال مدريد يهز شباك فالنسيا عقب صافرة الحكم. هل حرم الحكم ريال من الفوز؟#الدوري_الاسباني #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/sob0CATbXD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

وكان ريال مدريد قد تعثر بالتعادل خارج ميدانه أمام منافسه فالنسيا، السبت، بهدفين لكليهما، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة للموسم الحالي.