الحبتور نصح قيادات مصرية ببيع كل ما تملكه الدولة: “الآثار فقط لا نريدها” (فيديو)

وطن – تسبب حديث لرجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، مع الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى، في موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل بعد تناوله صفقة “رأس الحكمة” وبيعها للإمارات، وتقديمه نصيحة للنظام المصري ببيع كل ما تملكه الدولة للقطاع الخاص.

وعبر فضائية “صدى البلد” ظهر خلف الحبتور، يحاوره أحمد موسى عبر برنامجه “على مسؤوليتي”.

وفي تعليقه على سؤال لموسى عن صفقة “رأس الحكمة” ورأيه فيها، قال الحبتور إنها تصب في صالح مصر والمصريين، زاعما أن تخارج الدولة من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومى في الإدارة والتشغيل، وفق قوله.

الحبتور يعلق على صفقة “رأس الحكمة” وبيع أصول مصر

وتقدم خلف الحبتور بالنصيحة للنظام المصري بأن يسير على غرار صفقة “رأس الحكمة“، في بيع كل الأصول التي تملكها الدولة وأن تتخارج منها وتتركها للقطاع الخاص.

وكشف عن تفاصيل لقاء جمعه بقيادات مصرية كبيرة قدم فيه ذات النصيحة، قائلا لهم :”بيعوا كل شيء.”

وعن هذه الجلسة التي وصفها بالمهمة مع قيادات مصرية قال خلف الحبتور: “قلت لهم خلينا نبيع المطارات في مصر وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها”.

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وزعم الملياردير الإماراتي أن تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومى في الإدارة والتشغيل.

ودلل على ذلك في حديثه للقيادات المصرية في الاجتماع الذي أشار إليه، بقوله إن مطاري هيثرو وجاتويك بلندن من أهم مطارات العالم ويديرهما القطاع الخاص.

كما أن مقر وزارة الدفاع البريطانية الذي أدار تشرشل منه الحرب العالمية الثانية تم بيعه، وفق قول الحبتور الذي تابع: “بريطانيا أيضا باعت مقر قوات الشرطة سكوتلاند يارد.”

بيع رأس الحكمة للإمارات

وخلال الأيام الماضية شغلت مدينة رأس الحكمة المصرية، الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر بيع المدينة للإمارات في صفقة هدفها إنقاذ نظام السيسي الذي تسبب بانهيار الاقتصاد المصري.

من جانبها تنفي القاهرة هذا الأمر وتزعم أنها صفقة استثمارية بحتة، ويعد الشريط الساحلي الممتد من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، والمعروف بـ”رأس الحكمة” هي المنطقة الواعدة لمستقبل الاستثمار السياحي لمصر، وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.

وقال مدبولي إن حكومته ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى.