هدف عابر للقارات من توقيع السنغالي ميندي في الدوري العراقي (شاهد)

وطن- سجل النجم السنغالي دومينيك ميندي لاعب نادي النجف أحد أروع وأجمل الأهداف العابرة للقارات داخل مرمى منافسه الكرخ، الجمعة، في منافسات الجولة ال17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هدف السنغالي ميندي العابر للقارات الذي سجله من مسافة بعيدة مستغلاً حارس مرمى الفريق المنافس الكرخ، لتدخل في نهاية المطاف داخل شباك المرمى.

هدف السنغالي ميندي في الدوري العراقي

ونجح فريق النجف من تحقيق الفوز النظيف على نظيره الكرخ، الجمعة، بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال17 من الدوري العراقي الممتاز (دوري نجوم العراق).

شاهد واستمتع ❤️ الهدف الأجمل والأروع والأحلى في دوري نجوم العراق هذا الموسم سجله دومينيك لاعب النجف في مرمى الكرخ ⚽️🔝 pic.twitter.com/4uBBTMMgOa — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) March 1, 2024

وسجل ثلاثية النجف داخل مرمى الكرخ، اللاعب حازم مستوري في الدقيقة ال21 ودومينك منيدي في ال90 ومحمد داود ياسين في الدقيقة ال90+5 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

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الدوري العراقي الممتاز

وخاض فريق النجف 16 مباراة في منافسات دوري نجوم العراق، استطاع من خلالها من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهما، كما وتلقى الخسارة في 6 مباريات أخرى.

وسيلتقي فريق النجف في المباراة القادمة، الثلاثاء، أمام نوروز، في منافسات الجولة ال18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل النجف المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز. (دوري نجوم العراق) برصيد 20 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة القوة الجوية برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.