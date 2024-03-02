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مفتي سلطنة عُمان يعلق على غدر الاحتلال بالفلسطينيين العزل في غزة

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مفتي سلطنة عُمان يعلق على غدر الاحتلال بالفلسطينيين العزل في غزة

وطن – أدان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بأشد العبارات المجزرة البشعة التي نفذها الاحتلال ضد فلسطينيين في “دوار النابلسي” بشمال قطاع غزة، أثناء انتظارهم لتلقي المساعدات.

واستهدف الاحتلال قبل يومين تجمعا من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في “دوار النابلسي“، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس“: “لقد استأنا وأسفنا جدا للغدر الذي ارتكب بالمواطنين العزل في غزة، حيث قُصفوا في حال خروجهم لتلقي المساعدات الغذائية الضرورية.”

وتابع مشيرا لتفاصيل “مجزرة الطحين”: “بحيث استغلت السلطات الصهيونية المجرمة عدم احترازهم في هذه الحالة، فأوقعت بهم تلك المجزرة الرهيبة.”

وتقدم مفتي سلطنة عمان بالتعزية لأهالي الضحايا خاصة والشعب الفلسطيني عامة قائلا:”فإن لله وإنا إليه راجعون، ولأهليهم وللشعب الفلسطيني عموما ولجميع الأمة نقدم مواساتنا وعزاءنا، مع ابتهالنا إلى الله أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنته.”

وأكمل:”ودعائنا وتضرعنا إليه تعالى أن يجعل فرجهم ونصرتهم على القوم المجرمين.”

والخميس، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى 112 شهيدا و760 جريحا.

وذكر مدير مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة حسام أبو صفية أن جميع الضحايا أصيبوا برصاص وشظايا قوات الاحتلال.

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