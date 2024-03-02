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قناص أمريكي شهير.. هل قتلت القسام السفاح “Humber Wickery” في غزة؟

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قناص أمريكي شهير.. هل قتلت القسام السفاح "Humber Wickery" في غزة؟

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً للقناص الأمريكي السفاح “هامبر ويكري Humber Wickery”، زاعمين أنه قد يكون لقي مصرعه على يد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة.

وترددت أنباء لم تتمكن (وطن) من التأكد من صحتها تزعم مقتل Humber Wickery، وذكرت صفحات إخبارية أن القناص قتل على يد كتائب القسام ضمن الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ما حقيقة مقتل هامبر ويكري في غزة؟

وذكرت بعض الصفحات أن “ويكري” لقي مصرعه على يد القسام في إحدى مباني خان يونس جنوب قطاع غزة.

ورغم انتشار الصور والخبر على نطاق واسع خاصة بين جمهور منصة (إكس)، إلا أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من المقاومة الفلسطينية أو الجيش الأمريكي أي توضيح عن تلك المزاعم.

كما لم يصدر أيضا من جانب الاحتلال الإسرائيلي أي بيان أو تعليق على الخبر المتداول منذ ظهر السبت 2 آذار/مارس 2024.

وتداولت بعض المصادر صوراً زعمت أنها للقناص الأمريكي “هامبر ويكري Humber Wickery”، خلال مشاركته في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

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قوات أمريكية خاصة لدعم الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر ذكر في تصريحات سابقة أن قوات أمريكية خاصة معنية بالوصول لمواقع الأسرى لدى حماس وصلت إلى إسرائيل، وفقاً لما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية تحدث “رايدر” عن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شرق المتوسط، فيما وصف بأنه رسالة ردع لحزب الله وإيران لعدم التدخل في الحرب.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن لدى هذه الحاملة “قدرات تجسس ورصد وقدرات على الرد”.

وأوضح أن واشنطن ستترك في المنطقة مقاتلات F-35، وستعزز مقاتلات F-16 وF-15 لضمان إتاحة مختلف الخيارات، وفق تعبيره.

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