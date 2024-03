قناص أمريكي شهير.. هل قتلت القسام السفاح “Humber Wickery” في غزة؟

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً للقناص الأمريكي السفاح “هامبر ويكري Humber Wickery”، زاعمين أنه قد يكون لقي مصرعه على يد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة.

وترددت أنباء لم تتمكن (وطن) من التأكد من صحتها تزعم مقتل Humber Wickery، وذكرت صفحات إخبارية أن القناص قتل على يد كتائب القسام ضمن الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

Shocking News

The famous #American-Jewish sniper "Humber Wickery" was killed in one of the buildings of #KhanYounis by a headshot from a terrifying #Qassam sniper. Humber, an American sniper who came to fight in #Gaza after the events of October 7. #GazaStarvationMassacre… pic.twitter.com/QnpgAs93GZ

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) March 2, 2024