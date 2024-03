“سأموت”.. نورة أخت أميرة الطويل تهاجم محمد بن سلمان وتستغيث منه (فيديو)

وطن – رفضت السلطات البريطانية منح الناشطة السعودية المعارضة “نورة الطويل العتيبي” حق اللجوء السياسي في بريطانيا، بحسب ما ذكرته في فيديو بثته على حسابها بـ”إكس” وخرجت فيه تهاجم النظام السعودي وولي العهد بن سلمان.

جدير بالذكر أن “نورة الطويل” المتواجدة في بريطانيا عقب هروبها من المملكة هي شقيقة أميرة الطويل، زوجة رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري، ومعروف أن أميرة هي طليقة الملياردير السعودي الوليد بن طلال.

وكتبت نورة معلقة على الفيديو الذي بثته على حسابها في موقع “إكس” وروت فيه ما حدث معها:”انا لله وانا اليه راجعون.. الحكومة البريطانية رفضت لجوئي.”

وأشارت نورة الطويل إلى أن ذلك حدث رغم تقديمها اعتذاراً سابقا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على المعارضة له والهجوم عليه على أمل أن تتقي شره، حسب وصفها.

وقالت في المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين النشطاء: “أحببت أن أثبت للمعارضين والعالم كله كم هو وجه محمد بن سلمان “نحس”.. وذلك النحس يحب النحسين مثله.”

وأشارت نورة الطويل إلى أنها قبل ستة أشهر قدمت اعتذاراً عن انتقادها لمحمد بن سلمان، وعن معارضتها السياسية واليوم جاءها رفض لجوء، ولا تعرف ما الذي سيحصل لها.

مؤكدة أن السلطات البريطانية لو سلمتها للسعودية فستموت، وبما أنها ستموت فإنها أرادت –كما قالت- قول كلمة الحق.

Amnesty report on Freedom of speech in Saudi and the crack down of Human Rights defenders. I’ve been criticising the gov for discrimination against women. Below part of my speech at New York Cit Bar association @UNHCRUK @UNHumanRights @Refugees @amnesty https://t.co/Q5N8AQsvHy pic.twitter.com/hz0DIcVKlr

ووجهت شقيقة أميرة الطويل شتائم لمحمد بن سلمان ولليوم الذي حكم فيه، مشيرة إلى أنها تعيش منذ سنوات في الخارج ولم يتعرض أحد لها في عهد “الرجال”- حسب وصفها- في إشارة لرجال الحكم والسلطة بالسعودية قبل صعود ولي العهد الحالي لكرسي العرش.

وتابعت مهاجمة ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي: “لما جيت أنت يا رخمة والرخمة تركي آل الشيخ وسعود القحطاني.. وكل شلة الرخوم حاربتوني وهددتوني لأني قدمت شكوى للحكومة التي تمثلونها بخصوص الانتهاكات التي حصلت بحقي وحق جدتي”.

واستدركت :” تبهدلت واضطريت أن أغترب أقدم على لجوء وهذا مالم أكن أرغب به.”

وإزاء إحساسها بالخطر وضبابية وضعها في بريطانيا بعد رفض طلب لجوئها ـ القرار الذي وصفته بالمجحف والظالم ـ قالت “نورة الطويل” في تغريدة لاحقة، إن انتقاد أي شيء في المملكة العربية السعودية، ناهيك عن انتقاد الحكومة نفسها، قد يعرضك لخطر الملاحقة القضائية.

Criticizing anything in Saudi Arabia, let alone criticizing the gov itself, could put you at risk of prosecution. I’ve been criticising the corruption in the Saudi government for two years now and I will be jailed if UK insists to send me back!https://t.co/BmK3o8KwDK@UNHCRUK pic.twitter.com/AQGgBBy0qj

— Norah Altaweel .. نوره الطويل العتيبي (@truefreedome022) March 2, 2024