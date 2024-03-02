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زيدان أمام 3 خيارات من أجل العودة للتدريب

بقلم
المدرب زيدان

وطن- كشف النجم الدنماركي السابق توماس غرافيسين، لاعب نادي ريال مدريد السابق، عن حديث سابق دار بينه وبين زميله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشأن مستقبله في عالم تدريب كرة القدم.

وقال الدنماركي غرافيسين، في مقابلة صحفية مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ” لقد تحدثت مع زيدان قبل نحو عامين، وأخبرني أن هناك خيارات يرغب في قبولها وهي مارسيليا وريال مدريد ومنتخب فرنسا”.

3 خيارات أمام زيدان للعودة للتدريب

ورد على سؤاله بشأن قدر زيدان على قيادة فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة القادمة، ” الفرنسي يمتلك الموهبة وأثبت جدارته، والفريق الذي كان لديه في ريال مدريد رائعاً”.

كما وأضاف، ” زيدان يحتاج  إلى الكثير من المال من أجل تشكيل مجموعة جديد لمانشستر يونايتد، لأنه من الصعب فعل أي شيء مع الفريق الحالي الموجود تحت قيادة المدرب إريك تين هاج”.

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المدرب المناسب في الوقت المثالي

وختم الدنماركي غرافيسين حديثه، ” لقد رأينا من قبل إذا جاء المدرب المناسب في الوقت المثالي، فيمكن أن يتغير الوضع”.

وكان النجم توماس غرافيسين الدنماركي، صاحب ال47 عاماً قد لعب بجوار الفرنسي زين الدين زيدان، داخل صفوف نادي ريال مدريد خلال موسم 2005-2006.

كما ورحل الفرنسي زيدان عن تدريب ريال مدريد في نهاية موسم عام 2021، محققاً معه العديد من الألقاب التاريخية على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها وأهمها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.

يذكر بأن المدرب زيدان قد ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، منها باريس سان جيرمان وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، حتى أندية عريقة في الدوري السعودي الممتاز روشن.

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المدرب زيدان

زيدان أمام 3 خيارات من أجل العودة للتدريب

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