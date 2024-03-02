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حظر حضور جماهير بايرن ميونخ في دوري الأبطال بسبب هذا التصرف

بقلم
بايرن ميونخ

وطن- فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، عقوبة قاسية على جماهير بايرن ميونخ الألماني، في المباراة القادمة أمام لاتسيو الإيطالي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور ال16، بسبب سوء سلوك المشجعين.

وقرر اتحاد اليويفا لكرة القدم، حظر حضور جماهير بايرن ميونخ الألماني في المباراة القادمة خارج ملعبه أمام منافسه لاتسيو الإيطالي، بسبب سوء سلوك المشجعين في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا الماضية.

عقوبة جماهير بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، غرامة مالية بقيمة مالية تقدر ب 5750 ألف يورو بحق نادي بايرن ميونخ، بسبب إلقاء جماهير البافاري المقذوفات على أرضية ملعب المباراة وإشعال الألعاب النارية.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تلقى الخسارة أمام منافسه لاتسيو الإيطالي، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على ميدان ملعب ” أليانز أرينا”.

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نتائج بايرن ميونخ

ويمر حامل اللقب للدوري الألماني الممتاز بايرن ميونخ (البافاري)، ظروف صعبة على مستوى النتائج تحت قيادة المدرب توماس توخيل، حيث يبتعد عن صدارة ترتيب البوندسليغا لهذا الموسم بنحو 7 نقاط.

وخاض الفريق البافاري 24 مباراة في منافسات الدوري الألماني، فاز في 17 مباراة وتلقى الخسارة في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات حتى الآن.

وتعثر فريق بايرن ميونخ في المباراة الأخيرة، الجمعة، أمام فرايبورغ، بهدفين لكليهما، في منافسات الدوري الألماني الممتاز.

ويحتل فريق بايرن ميونخ  وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر باير ليفركوزن الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية على مستوى الأداء الجيد تجت قيادة الإسباني تشابي ألونسو برصيد 61 نقطة للموسم الجاري.

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