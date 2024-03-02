تصبح سامة .. احذروا تسخين هذه الأطعمة في الميكروويف!

وطن – يلجأ معظمنا إلى تسخين الأطعمة في الميكروويف، لكنّ الكثيرين لا يعرفون أنّ هناك في بعض الأطعمة تتحول إلى ضارة وتؤثر سلباً على الصحة؛ لأن موجات الميكروويف تغير بنية الدهون، فما هي تلك الأطعمة؟! .

خبيرة التغذية الروسية الدكتورة “ريما مويسينكو”، بينت أن تسخين الأطعمة التي تحتوي على دهون في الميكروويف له مخاطره على الصحة، لأنه يؤثر على الجزيئات ويمكن أن يغير التركيب الكيميائي للدهون.

وذكرت الخبيرة: “مثلا لا يمكن تسخين الحليب في الميكروويف؛ وهذا ينطبق أيضا على حليب الأطفال. إذ ان الدهون الحيوانية الموجودة في الحليب ستخضع لتغير كيميائي”.

واضافت مويسينكو أن الوجبات السريعة تحتوي على دهون متحولة، وعند تسخينها في أفران الميكروويف يمكن أن تصبح سامة.

وقالت إن من الخطر بشكل خاص تسخين أطعمة الوجبات السريعة في الميكروويف. لأن الدهون الطبيعية تتحول إلى دهون متحولة عند تسخينها، وبالتالي تتحول إلى سموم. لكن الكربوهيدرات، مثل الخبز أو الحبوب الخالية من الدهون يمكن تسخينها في الميكروويف”.وفق ما ذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية

كما شددت الخبيرة الروسية على أنه لا ينصح أيضا بتسخين الأطعمة باستخدام أفران الغاز أو الكهرباء أكثر من مرة واحدة. لأنه عند تكرار عملية التسخين تنشطر جزيئات الدهون والبروتينات والكربوهيدرات؛ أي أننا نحصل على طعام فقد جزئيا أو كليا قيمته الغذائية. أي لا يحصل الجسم على أي فائدة من تناوله.