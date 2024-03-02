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أميرة الطويل في ظهور صادم بعد إعلان إفلاس زوجها الإماراتي! (صور)

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أميرة الطويل

وطن – تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه أحدث ظهور لسيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل زوجة رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري بعد إعلان إفلاسه، وهي طليقة الملياردير السعودي الوليد بن طلال.

ولاحظ معلقون تغيّر ملامح أميرة الطّويل، مشيرين إلى أنها تبدو وكأنها متعبة بحسب الصور التي نشرت بعد إفلاس زوجها رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري، في أعقاب انهيار شركة NMC الإماراتية وهي سلسلة من شركات الرعاية الصحية والتوزيع في دولة الإمارات العربية؛ بعد مزاعم بالاحتيال، ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية.

جدير بالذكر أن أميرة الطّويل (40 عاماً)، ارتبطت بالملياردير السعودي الوليد بن طلال عام 2008 وانفصلت عنه عام 2013.

أميرة الطويل في احدث ظهور
أميرة الطويل في احدث ظهور

واشتهرت الطويل بكونها الزوجة الرابعة للأمير الوليد بن طلال التي رافقته في معظم المناسبات ورحلاته الإجتماعية والانسانية والثقافية وحتى الاقتصادية حول العالم قبل الطلاق.

والطويل خريجة جامعة “نيو هافين” وتحمل شهادة في إدارة الأعمال وتقدّر ثروتها بنحو 18 مليون دولار أميركي.

وفي سبتمبر 2018، تزوجت أميرة الطويل من رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري.

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أميرة الطويل

أميرة الطويل في ظهور صادم بعد إعلان إفلاس زوجها الإماراتي! (صور)

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