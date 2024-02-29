فيديو مروع لـ7 أشخاص ينهالون ضربا على فتاة بسوريا والكشف عن سبب الاعتداء

وطن – تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر سبعة أشخاص وهم يعتدون على فتاة في ريف محافظة الرقة السورية.

وتظهر في الفيديو، فتاة في مطلع العشرينات، تتلقى ضربا مبرح على يد عدد من الرجال والقاصرين.

حدثت الواقعة، في بلدة تل السمن الريفية ذات الطابع العشائري، والتي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وقالت المصادر إنه تم اعتقال 3 من المشاركين في الاعتداء، الذي يعتقد أنه تم بحجة “الدفاع عن الشرف”، فيما يتم البحث عن بقية المعتدين الفارين.

وتحدث ناشطون، عن أن الاعتداء ارتكبته عائلتها وسط الشارع، دون تدخل من أحد لوقف ما تعرضت له.

اسلام دين الوحوش.. طبقوا الشريعة يا بهايم .

تعرضت فتاة مسلمة للضرب الوحشي في شوارع الرقة/سوريا على يد عائلتها في جريمة “قتل شرف”. طاردتها عائلتها في الشوارع وسحبتها من شعرها.

كانت تصرخ وظل الجميع يراقبون. واحدة من آلاف جرائم الشرف بين المسلمين. pic.twitter.com/BGUAoUuHUs — ٲحمد شهاب (@mdshb2332128407) February 27, 2024

وسُمع صوت الشابة في الفيديو وهي تقول “والله بنيّة”.

تعذيب أسري مماثل

وكشف شهود عيان من البلدة أن الفتاة تعرضت لتعذيبٍ مماثل لما عاشته شقيقتها قبل فترة عندما انهال عليها أخواتها بالضرب بدافع “الشرف” أيضاً.

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من جانبها، قالت هيئة المرأة لدى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، إن قوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية بـ “الآسايش” اعتقلت 3 من المعتدين، بينما تواصل البحث عن الفارين الأربعة.

واستقبلت مؤسسة مدنية لدى “الإدارة الذاتية” لينا مع شقيقتها التي تعرّضت في السابق لتعذيب مماثل، وتدعى عائشة.

جرائم

يُشار إلى أن العديد من المناطق السورية سبق أن شهدت عدّة حوادث مماثلة، حيث يتم الاعتداء على النساء وصولًا إلى قتلهن في بعض الأحيان بدافع “الشرف”.

ومنذ اندلاع الحرب السورية ارتفعت معدلات هذه الحوادث جراء انتشار السلاح والفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد.