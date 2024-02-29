ريال مدريد في أزمة بسبب أردا غولر!

وطن- ذكرت تقارير إسبانية بأن إدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، دخلت في أزمة مع الوافد التركي الجديد أردا غولر بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الملكي الأبيض منذ قدومه.

وأفادت صحيفة “ آس” الإسبانية، بأن النجم التركي أردا غولر لاعب نادي ريال مدريد، دخل في أزمة مع إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أزمة أردا غولر مع ريال مدريد

وتابعت الصحيفة، ” أردا غولر منزعج من قلة المشاركات ولا يفهم وضعه مع نادي ريال مدريد”.

وأضافت، ” اللاعب أردا غولر ظهر بصورة وقحة في مباراة إشبيلية، بعد أن قام بإجراء الإحماء طوال الشوط الثاني، إلا أن أنشيلوتي تركه دون أن يلعب دقيقة واحدة، ولما عاد إلى مقاعد البدلاء ألقى بقميصه وكان منزعجاً بشدة”.

كما وواصلت، ” المدرب أنشيلوتي لم يهتم بهذا الأمر في المؤتمر الصحفي، وكان وضع أردا غولر سيتغير في مباراة إشبيلية، عندما أمر اللاعب بالاستعداد للمشاركة واستماعه للتعليمات، لن الخطة تغيرت بعد هدف لوكا مودريتش الرائع، وقرار المدرب بعدم دفع غولر في المباراة”.

اقرأ أيضاً:

تعليق أنشيلوتي على تصرف أردا غولر

التركي غولر أثناء عودته للجلوس على مقاعد البدلاء من جديد، بدأ عليه الغضب ويفكر في نفسه، بدلاً من الاستمتاع بالفوز للفريق على إشبيلية.

وعلق المدرب أنشيلوتي بكلمات قليلة على تصرف اللاعب أرادا غولر، ” ليس من الضروري أن أقدم تفسيرا له، إذا لم يفهم ذلك فلن يحدث شيء”.

وختمت الصحيفة، ” إدارة ريال مدريد لم تعجب الجملة التي قالة التركي أردا غولر، أثناء تقديمه الصيف الماضي بأن يستبعد الخروج على سبيل الإعارة”.

ويستعد ريال مدريد للمواجهة القوية القادمة أمام خفافيش فالنسيا، السبت، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب “ميستايا”.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف غيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.