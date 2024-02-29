حصيلة مفجعة لشهداء مجزرة المساعدات في غزة ودعوات عاجلة من حماس

وطن – ارتفع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية المروعة في شارع الرشيد بمدينة غزة إلى 104 شهداء حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

واستهدف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم “صحة غزة” أشرف القدرة، إن شهداء وجرحى مجزرة شارع الرشيد وصلوا إلى جميع مستشفيات شمال غزة.

150 شهيداً في #مجزرة_جوعى_غزة الآن.. استيقظ العالم اليوم على مجزرة صهيونية مروعة ومرعبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة اليوم، مئات المواطنين الذين يتضورون جوعاً اجتمعوا قرب دوار النابلسي بانتظار وصول شاحنات المساعدات قبل أن تهاجمهم دبابات الاحتلال بالقذائف المدفعية… pic.twitter.com/8EngloPYu1 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) February 29, 2024

وأضاف أن الطواقم الطبية تعجز عن التعامل مع عدد من الحالات الخطيرة في ظل الإمكانيات المحدودة، موضحًا أن غالبية الإصابات في مجزرة الرشيد كانت في المناطق العلوية من الجسم.

وطالب القدرة، المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك العمل على فتح ممر إنساني آمن لدخول المساعدات.

مصادر محلية: من مستشفيات غزة وشمالها بعد المجزرة قرب دوار النابلسي بحق الأهالي الذين كانوا بانتظار وصول المساعدات. pic.twitter.com/LRcXvcz7S9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 29, 2024

موقف حماس من المجزرة

بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى انعقاد عاجل لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في شارع الرشيد شمال القطاع.

وحمّلت الحركة، إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن كامل المسؤولية عن مجزرة شارع الرشيد، وعن تصاعد حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

"مجزرة بحق الجياع"..

قوات الاحتلال تطلق النار على آلاف الفلسطينيين شمال غزة عند دوار النابلسي في شارع الرشيد صباح اليوم، حيث كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية ما أدى إلى استشهاد 70 شخصاً على الأقل وإصابة المئات. pic.twitter.com/Eqx6AikvLv — AJ+ عربي (@ajplusarabi) February 29, 2024

وناشدت الحركة الدول العربية إلى الخروج عما سمّته “مربع الصمت” تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة، والتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الإسلامية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أكد على كسر الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية فورا لقطاع غزة.

ودعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية ومن أسمتهم بـ”أحرار العالم” للخروج بفعاليات ومظاهرات شعبية واسعة تنديدا بالمذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وضغطا على الحكومات لاتخاذ مواقف فاعلة وقوية ضد إسرائيل.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في وقف هذا القتل الجماعي للفلسطينيين.

كما طالبتهما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوصيل المساعدات الغذائية الطارئة بشكل آمن للفلسطينيين في كافة أنحاء القطاع.