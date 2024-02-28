كلمتان قالهما أمير قطر لـ”مبابي” في قصر الإليزيه .. ما هما!؟

وطن – حظي لقاء كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر الإليزيه، باهتمامٍ واسعٍ في وسائل الإعلام المختلفة، خاصةً مع الحديث عن وجهة اللاعب الفرنسي المقبلة وانتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

وظهر مبابي في مقطع فيديو خلال مصافحة الشيخ تميم بن حمد وماكرون وسط ابتسامات متبادلة على هامش حفل عشاء دعا له الأخير.

ولم يتضح ما قاله أمير قطر لمبابي. بينما ذكرت تقارير أن الرئيس الفرنسي قال لمهاجم باريس سان جيرمان (المملوك لقطر) ضاحكاً: “ستتسبب لنا في مشكلات”.

🚨🚨🚨🎥 | مبابي وأمير قطر وفرنسا 🤝 pic.twitter.com/TE8im3tpB3 — محمود مجيد (@MMajeedX) February 27, 2024

بينما ذكر موقع إذاعة “مونت كارلو” أنه، وفقاً لشهود عدة، فإن أمير قطر قال لمبابي: “حظ سعيد“. بينما أبلغ مبابي بعض الحضور في حفل العشاء أنه لم يوقّع على عقد مع ريال مدريد للموسم الجديد.

وترددت الكثير من الشائعات حول أن مبابي سيتعرض لضغوط من أجل البقاء في باريس سان جيرمان وعدم الرحيل هذا الصيف.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكدت صحيفة “ماركا”، المقرّبة من ريال مدريد، أن مبابي وقّع بالفعل على عقد مبدئي للانتقال إلى العملاق الإسباني لمدة خمس سنوات.

وأعلنت الصحيفة أن الراتب السنوي سيبلغ نحو 15 – 20 مليون يورو، إلى جانب سرد تفاصيل كثيرة حول تسوية خلافات سابقة في التعاقد.

ووفقاً لتقارير عدة الأسبوع الماضي، فإن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان برغبته في الرحيل في نهاية الموسم الحالي، لكن الإعلان عن الصفقة الضخمة لن يحدث قبل خروج النادي الفرنسي أو ريال مدريد من دوري الأبطال وضمان عدم وجود مواجهة بين الناديين.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري.