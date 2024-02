فرح دخل الله.. من هي اللبنانية التي أصبحت المتحدثة باسم حلف الناتو؟

وطن – بعد أسابيع قليلة من تقلد نواف سلام رئاسة محكمة العدل الدولية كثاني عربي يرأس هذه المحكمة، أُعلن عن تقلد الشابة اللبنانية ـ البريطانية “فرح دخل الله” منصب المتحدثة باسم حلف الناتو.

وجاء ذلك بعد أن شغلت فرح مناصب عدة في القطاعين العام والخاص، خاصة في بريطانيا ووكالات الأمم المتحدة.

ويأتي تعيين فرح دخل الله بسبب خبرتها الكبيرة والمتنوعة، حيث اكتسبت خبرة من مؤسسات بارزة عملت بها مثل الأمم المتحدة، وستتولى مهامها ابتداءً من شهر مارس/آذار المقبل، بحسب ما جاء على موقع حلف الناتو.

وعين الأمين العام لحلف الناتو “ينس ستولتنبرغ” فرح دخل الله، من المملكة المتحدة، متحدثة رسمية جديدة لحلف شمال الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ: “أتطلع إلى الترحيب بفرح دخل الله بصفته المتحدث الرسمي المقبل لحلف شمال الأطلسي. وفي عالم أكثر خطورة، أصبح التواصل الواضح وفي الوقت المناسب والمشاركة مع وسائل الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

تنضم السيدة فرح دخل الله إلى حلف شمال الأطلسي وهي تتمتع بخبرة واسعة النطاق من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة وشركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الإعلامية التي عملت بها.

وقد خلفت أوانا لونجيسكو، التي شغلت منصب المتحدث الرسمي في الفترة من 2010 إلى 2023.

وبدورها قالت دخل الله بعد تعيينها في تغريدة عبر حسابها في “إكس” رصدتها “وطن”: “إنه لشرف وامتياز لي أن يتم تعييني متحدثة باسم الناتو، وقيادة الصحافة ووسائل الإعلام للحلف خلال هذه الفترة الحرجة”.

SG @jensstoltenberg has appointed Farah Dakhlallah of the UK as the next #NATO Spokesperson, saying: “Clear & timely communication, & engagement with the media, are more important than ever.”

She will take up her responsibilities during March 2024.

ℹ️ https://t.co/HQR0nAL7Bw pic.twitter.com/URevOLmW7r

— Dylan White (@NATOpress) February 26, 2024