صحفي أورينت “المغلقة” ينتقد منصة “الجزيرة سوريا” بسبب “عجلات سيارة نظلي الرواس”

وطن – انتقد صحفي سوري منصة الجزيرة سوريا بسبب ما أشار إلى أنه “تفاهة” من الإعلام في هذا الزمان حسب وصفه من قبل منصة “الجزيرة سوريا” على فيسبوك التي قامت بمشاركة صورة تتحدث عن سرقة “عجلات سيارة الفنانة السورية نظلي الرواس”.

وقال صحفي “قناة الأورينت المغلقة” (مقرها الإمارات سابقاً) محمد منصور بمنشور على فيسبوك: “تخيلوا بعد كم سنة نظلي الرواس تقول لأحفادها: أنا بزمانه لما انسرقت دواليب سيارتي حطوها خبر ع الجزيرة”.

وأضاف محمد منصور الذي يعرف نفسه كصحفي سوري ومعد برامج تلفزيونية : “طبعا إذا كان في حدا من أحفادها بيفهم رح يقللها: يااااه قديش كان الإعلام بزمانكم تافه يا تيتة نظلي!”.

آراء متباينة

وتفاعل الرواد بشكل واسع مع منشور منصور ومنهم علاء الذي كتب ساخراً: “طمنونا ياشباب شو عميصير بالشام لك سارقين كوليات واشطمان سيارة الاستاذ غسان مسعود كمان”.

وكتب إياس اليوسف: “هذا شاهد كبير على تفاهة كبيرة يجب أن يدرس في مناهج كليات اﻹعلام … بس من هي نظلي؟” فيما ذكر حذيفة: “الي فترة الاحظ هالشي، تحس الأدمن يفكر بعقلية المهم يشتغل المحل، نزل اي شي”.

وكان لمحمد الشامي رأي آخر كتب فيه: “يعني إعلام غسان عبود طرز الفن مثلا؟؟ الخبر من زاوية أنو الشعب بالشام رح يموت من الجوع وما حدا حاسس فيه وهيك سرقات عم تصير من الفاقة، وبعض الناس لو ما قرايبنن بأوروبا عم يبعتولن حوالات كنت لقيت الناس أكلت لحم القطط والكلاب.”.

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وعلق حميد الحويج: “منيح تركو لها السيارة لي صديق كان نازل من الخليج بسيارة وأمام عينه فتحوها وأخذوها ومعروفين لم يتجرأ يطالب فيها عملنا له واسطة لكتب ضبط سرقة ضد مجهول كي لايدخل بمحكمة اقتصادية لم يخرج السيارة والكل عارفين السيارة عند مين”.