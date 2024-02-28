دخل بنوبة ضحك.. السيسي يعلن استلام أموال “رأس الحكمة” وهذا ما قاله عن محمد بن زايد (فيديو)

وطن – قالت وسائل إعلام مصرية إن جزءاً من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات وصلت للبنك المركزي ودخلت البنك اليوم، الأربعاء، فيما سيصل جزء آخر يوم، الجمعة المقبل.

ووقعت مصر قبل أيام اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير شبه الجزيرة الساحلية ومدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، بقيمة 35

في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتخصيص 10 مليارات جنيه من عائدات صفقة رأس الحكمة لـ “صندوق قادرون باختلاف لأصحاب الهمم”#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/aa8XLtnYiV — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) February 28, 2024

وتعليقاً على ذلك مازح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته باحتفالية “قادرون بإختلاف” قائلاً له :”خلصنا موضوع القانون الخاص بالصندوق”.

السيسي يكشف عن دخول أموال رأس الحكمة للبنك المركزي

وأضاف بنبرة سخرية: “جتلك بقا الفلوس مش كدا يا دكتور واتحولتلك الفلوس خلاص”، في رسالة مبطنة يبدو أن السيسي أراد إرسالها بأن الأزمة الكارثية التي تسبب بها في طريقها للحل ولو مؤقتا عبر مليارات الإمارات التي دفعتها مقابل “رأس الحكمة”.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية “قادرون باختلاف” 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

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“اللي حضرتك تؤمر به”

وتابع السيسي ساخرا:”فين محافظ البنك المركزي.. أول مرة أشوفك بتضحك .. والدكتور معيط مش موجود طب الحمد لله”.

وأضاف: “نحن ـ يقصد صندوق قادرون باختلاف لأصحاب الهمم- لازم ناخذ هبرة”. فرد الدكتور مصطفى مدبولي: “اللي حضرتك تؤمر به، حضرتك تؤمر بمليار؟”، ليرد “السيسي”: “مليار إيه يا دكتور، أنت خدت مئات المليارات، مش أنت ماسك الصندوق ده، أقول أنا، 10 مليار جنيه”.

وأعرب السيسي في حديثه عن شكره للإمارات والشيخ محمد بن زايد، قائلاً: “ليس من السهل ضخ 35 مليار دولار في شهرين وهي شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح والقرار اتخذ سريعا دون إحراج”.

دفعة هائلة للاقتصاد

وكان نظام السيسي قد أعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويقول الموقعون إن أرباح الصفقة قد تصل في النهاية إلى 150 مليار دولار.

ويأتي ذلك في وقت تعاني مصر فيه من نقص مزمن في العملة الأجنبية،

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق مع ADQ، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة ويمكن أن يجذب في النهاية استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

وبحسب وكالة “رويترز” من شأن مثل هذه التدفقات أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد المصري الذي يعاني من الأزمة، حيث يواجه ضغوطا جديدة مرتبطة بالحرب في غزة ويسعى إلى توسيع برنامج الدعم الحالي من صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي إن الصفقة ستجلب 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدى شهرين، رغم أنه قال إنه سيتم تحويل 11 مليار دولار من تلك الأموال إلى جنيه مصري من الودائع الحالية بالدولار الإماراتي في البنك المركزي المصري.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة تتضمن نقصاً مزمناً في العملات الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري وعلى الإنفاق الحكومي وعلى الشركات المحلية.

وتسارع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، وعبء الديون آخذ في الارتفاع، وقد يتفاقم النقص في العملة الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس بعد الهجمات التي شنتها حركة الحوثي اليمنية على الشحن في البحر الأحمر.

تحول سياسات دول الخليج تجاه نظام السيسي

وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن توقفت مصر عن تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، وثبت بطء التقدم في مبيعات الأصول الحكومية.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تلقت مصر – أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان – عشرات المليارات من الدولارات من عمليات الإنقاذ من دول الخليج الغنية التي دعمت الإطاحة بجماعة الإخوان في عام 2013.

لكن هذا الطريق جف إلى حد كبير في العامين الماضيين، حيث اختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والبحث عن استثمارات مربحة في بعض الأصول الأكثر قيمة في مصر إلى أن جاءت الانفراجة الإماراتية لنظام السيسي الغارق بأزماته.