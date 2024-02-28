“واحد شاي” … بيل غيتس يروج لـ”بسطة شاي” في الهند! (فيديو)

وطن – يقوم بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الخيرية، حاليًا بزيارة إلى الهند، فقد انتشر مقطع فيديو يروج فيه لبائع شاي هندي معروف على مواقع التواصل في مدينة ناغبور الهندية.

في مقطع الفيديو الذي تم نشره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بيل غيتس وهو يستمتع بفنجان من الشاي، من “كشك شاي” شهير في الهند.

وتُظهر اللقطات غيتس وهو يتعامل مع “دوللي تشايوالا Dolly Chaiwala”، بائع الشاي الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما يستمتعان بفنجان من الشاي الذي أعده له.

"One Chai, Please": Watch Bill Gates Enjoys Tea Made By Dolly Chaiwalahttps://t.co/fHoyaSPzx1 🎥 : IG/Bill Gates pic.twitter.com/L8UYV3Xq86 — NDTV (@ndtv) February 28, 2024

يبدأ الفيديو بتقديم غيتس طلبًا لكوب “شاي واحد” مع تشايوالا.

يقوم تشايوالا بعد ذلك بإعداد الشاي بأسلوبه المميز. فيما تظهر اللقطة الأخيرة غيتس وهو يستمتع بشرب الشاي الساخن.

وعبر حسابه الرسمي في انستغرام، شارك بيل غيتس الفيديو، وعلّق عليه قائلاً: “في الهند، يمكنك أن تجد الابتكار في كل مكان تتجه إليه، حتى في إعداد كوب بسيط من الشاي!”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Bill Gates‎‏ (@‏‎thisisbillgates‎‏)‎‏

وقد حظي الفيديو باهتمام كبير عبر الإنترنت. حيث اندهش كثيرون وسعدوا برؤية غيتس وهو يحتضن الثقافة المحلية ويستمتع بفنجان من الشاي من بائع متجول مشهور.