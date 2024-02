“واحد شاي” … بيل غيتس يروج لـ”بسطة شاي” في الهند! (فيديو)

وطن – يقوم بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الخيرية، حاليًا بزيارة إلى الهند، فقد انتشر مقطع فيديو يروج فيه لبائع شاي هندي معروف على مواقع التواصل في مدينة ناغبور الهندية.

في مقطع الفيديو الذي تم نشره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بيل غيتس وهو يستمتع بفنجان من الشاي، من “كشك شاي” شهير في الهند.

وتُظهر اللقطات غيتس وهو يتعامل مع “دوللي تشايوالا Dolly Chaiwala”، بائع الشاي الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما يستمتعان بفنجان من الشاي الذي أعده له.

"One Chai, Please": Watch Bill Gates Enjoys Tea Made By Dolly Chaiwalahttps://t.co/fHoyaSPzx1

🎥 : IG/Bill Gates pic.twitter.com/L8UYV3Xq86

— NDTV (@ndtv) February 28, 2024