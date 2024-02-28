الرئيسية » الهدهد » “الخبيزة دعّمت أهالي غزة أكثر من الدول العربية”.. فيديو مؤثر من “عبود”

“الخبيزة دعّمت أهالي غزة أكثر من الدول العربية”.. فيديو مؤثر من “عبود”

بقلم
عبود بطاح

وطن – ظهر الفتى الفلسطيني المؤثر “عبود”، في مقطع فيديو جديد، وهو يتحدث عن وقوف نبتة الخبيزة بجانب أهالي قطاع غزة أكثر من الدول العربية.

وشوهد “عبود”، وهو يحمل الخبيزة، قائلا: “نبتة الخبيزة هذه لازم تتسجل في التاريخ، لإنها وقفت مع قضية فلسطين أكثر من دول كثيرة”.

وأضاف أنه في ظل الحصار والمجاعة التي يعاني منها أهالي شمال قطاع غزة، فإن هذا لا يعني أنهم يحصلون على الخبيزة بسهولة، موضحًا أن الخبيزة نبتة برية تبنت في المناطق الحدودية.

وأوضح أن الحصول على هذه الخبيزة يعرّض حياتهم للخطر الذي يصل إلى الموت، لكن رغم ذلك وفي ظل الحصار والمجاعة أصبحوا يستخدمون الخبيزة بدلًا من الكثير من المأكولات.

ويواجه سكان غزة لا سيما في مناطق الشمال، خطر مجاعة حقيقية وفق منظمات دولية، حيث يصرخ الفلسطينيون جوعًا على أنقاض موطنهم، حيث بات رغيف الخبز حلمًا لهؤلاء لسد رمق أطفالهم.

  • اقرأ أيضا:
“هدية السماء”.. كيف ساعد “نبات بري” أهالي غزة على محاربة المجاعة؟ (فيديو)

الجوع القاتل في غزة

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت استشهاد سبعة أطفال في المستشفيات جراء الجفاف وسوء التغذية، وسط تفاقم أزمة الجوع بالقطاع المحاصر، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وشددت الوزارة على أن الجفاف وسوء التغذية سيحصدان أرواح آلاف الأطفال والحوامل في قطاع غزة.

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الدولية بإجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء بمختلف أنحاء القطاع لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية.

على صعيد متصل، حذر مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي من أن آلاف المدنيين في قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا.

تجويع غزة
الجفاف وسوء التغذية سيحصدان أرواح آلاف الأطفال والحوامل في قطاع غزة

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لمجلس الأمن إنّ ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أو ربع السكان، على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأكد أن واحدا من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني سوء التغذية الحاد، في حين أن جميع سكان القطاع تقريبا يعتمدون على المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة.

فيما أفاد كارل سكاو نائب مدير برنامج الغذاء العالمي، بأن غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء تغذية الأطفال في أي مكان في العالم، مضيفا أنه إذا لم يتغير شيء، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة.

ولفت إلى أنه بدون وصول آمن وواسع النطاق للمساعدات، لا يمكن لعمال الإغاثة القيام بعملهم على النطاق المطلوب لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعصف بغزة.

قد يعجبك أيضاً

إنزال جوي لغزة

إنزال جوي عبر طائرات مجهولة يُسقط مساعدات لشمال غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب

عبود بطاح

“الخبيزة دعّمت أهالي غزة أكثر من الدول العربية”.. فيديو مؤثر من “عبود”

كلمة إسماعيل هنية ورسائل هامة لإسرائيل وأمريكا والدول العربية

كلمة إسماعيل هنية ورسائل هامة لإسرائيل وأمريكا والدول العربية (فيديو)

سبب منع تونس لمسؤولين ليبيين من عقد اجتماع هام على أراضيها

سبب منع تونس لمسؤولين ليبيين من عقد اجتماع هام على أراضيها

اعتقال نشطاء حقوقيين في أبوظبي تواجدوا بمؤتمر منظمة التجارة العالمية

اعتقال نشطاء حقوقيين في أبوظبي تواجدوا بمؤتمر منظمة التجارة العالمية

بيل غيتس وبائع شاي في الهند

“واحد شاي” … بيل غيتس يروج لـ”بسطة شاي” في الهند! (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior