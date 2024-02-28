“الخبيزة دعّمت أهالي غزة أكثر من الدول العربية”.. فيديو مؤثر من “عبود”

وطن – ظهر الفتى الفلسطيني المؤثر “عبود”، في مقطع فيديو جديد، وهو يتحدث عن وقوف نبتة الخبيزة بجانب أهالي قطاع غزة أكثر من الدول العربية.

وشوهد “عبود”، وهو يحمل الخبيزة، قائلا: “نبتة الخبيزة هذه لازم تتسجل في التاريخ، لإنها وقفت مع قضية فلسطين أكثر من دول كثيرة”.

ناشط فلسطيني: نبتة الخبيزة هاي لازم تتسجل في التاريخ لأنها وقفت معنا بمجاعتنا أكتر من كتير دول.#غزة_تموت_جوعاً pic.twitter.com/QiDhZkwnpp — نون بوست (@NoonPost) February 27, 2024

وأضاف أنه في ظل الحصار والمجاعة التي يعاني منها أهالي شمال قطاع غزة، فإن هذا لا يعني أنهم يحصلون على الخبيزة بسهولة، موضحًا أن الخبيزة نبتة برية تبنت في المناطق الحدودية.

وأوضح أن الحصول على هذه الخبيزة يعرّض حياتهم للخطر الذي يصل إلى الموت، لكن رغم ذلك وفي ظل الحصار والمجاعة أصبحوا يستخدمون الخبيزة بدلًا من الكثير من المأكولات.

ويواجه سكان غزة لا سيما في مناطق الشمال، خطر مجاعة حقيقية وفق منظمات دولية، حيث يصرخ الفلسطينيون جوعًا على أنقاض موطنهم، حيث بات رغيف الخبز حلمًا لهؤلاء لسد رمق أطفالهم.

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الجوع القاتل في غزة

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت استشهاد سبعة أطفال في المستشفيات جراء الجفاف وسوء التغذية، وسط تفاقم أزمة الجوع بالقطاع المحاصر، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وشددت الوزارة على أن الجفاف وسوء التغذية سيحصدان أرواح آلاف الأطفال والحوامل في قطاع غزة.

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الدولية بإجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء بمختلف أنحاء القطاع لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية.

على صعيد متصل، حذر مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي من أن آلاف المدنيين في قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لمجلس الأمن إنّ ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أو ربع السكان، على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأكد أن واحدا من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني سوء التغذية الحاد، في حين أن جميع سكان القطاع تقريبا يعتمدون على المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة.

فيما أفاد كارل سكاو نائب مدير برنامج الغذاء العالمي، بأن غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء تغذية الأطفال في أي مكان في العالم، مضيفا أنه إذا لم يتغير شيء، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة.

ولفت إلى أنه بدون وصول آمن وواسع النطاق للمساعدات، لا يمكن لعمال الإغاثة القيام بعملهم على النطاق المطلوب لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعصف بغزة.