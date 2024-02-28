اعتقال نشطاء حقوقيين في أبوظبي تواجدوا بمؤتمر منظمة التجارة العالمية

وطن – كشف موقع “المونيتور”، الأربعاء، عن اعتقال السلطات الإماراتية لناشطين حقوقيين تواجدوا خلال مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي يقام حاليا في أبوظبي، كما فرضت السلطات قيوداً شديدة على حرية التعبير.

ويشار إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.

ونقل الموقع عن منظمة عالمنا ليس للبيع (OWINFS)، التي تمثل أكثر من اثنتي عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني، أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب سلسلة من الأحداث خلال المؤتمر المقام بأبوظبي.

اعتقالات وكبت لحرية التعبير

وقالت في بيان، الأربعاء، إن “الاعتقال ومصادرة المواد، والقيود المشددة وممارسة الضغط على منظمات المجتمع المدني.. أمور تعرض سلامة النشطاء المشاركين للخطر”.

ووصفت ديبورا جيمس، منسقة OWINFS، القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير من قبل الأمن الإماراتي “بأنها غير مسبوقة”.

وقالت وفق ما نقل عنها “المونيتور“: “هذا هو المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي أعقده ولم أر قط مثل هذا المستوى من القمع”.

وفيما لم تستجب السلطات الإماراتية لطلب التعليق، قالت منظمة التجارة العالمية في بيان لوكالة “فرانس برس” إنها “ملتزمة بشدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني”، وإن المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا التقت بأعضاء المجموعة الاستشارية للمجتمع المدني، يوم الثلاثاء.

ثم التقت بالرئيس الإماراتي للمؤتمر “لتحديد الحلول المحتملة لمعالجة القضايا المطروحة”.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية “كاثرين تاي” إن وفدها على علم بالتقارير، وقالت للصحفيين “لقد أثرنا هذه المخاوف مع أمانة منظمة التجارة العالمية”.

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ناشطة تم احتجازها بسبب صورة

تم إصدار بيان OWINFS بعد احتجاز عدد من منظمي المجتمع المدني الذين حضروا اجتماع منظمة التجارة العالمية في حوادث منفصلة منذ، يوم الأحد.

ومن بينهم عضو يبلغ من العمر 24 عاماً في منظمة نرويجية تعمل في مجال التجارة العادلة، وقالت إنه تم احتجازها في غرفة لمدة ساعة، يوم الثلاثاء، لالتقاط صورة داخل المكان.

وقالت الناشطة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب مخاوف أمنية: “كنت ألتقط صورة لزميل داخل المكان ويظهر في الخلفية رجل أمن”.

وتابعت موضحة: “لقد تم إيقافي وقيل لي إنه من غير القانوني التقاط صور لأفراد الأمن في الإمارات”.

وزعمت الناشطة أنها عرضت مراراً وتكراراً حذف الصورة، لكن لم يتم الإفراج عنها إلا بعد تدخل منظمي منظمة التجارة العالمية. وأضافت “نحن جميعا خائفون للغاية”.

وتحظر الإمارات الاحتجاجات وتحد من أشكال التعبير التي تعتبرها تخريبية.

وقالت منظمة “أوينفس” إن الانتهاكات في محادثات منظمة التجارة العالمية في أبوظبي تجاوزت الاحتجاز.

ومُنع أعضاء المجتمع المدني من توزيع منشورات إعلامية، وحمل لافتات، والهتافات حول المفاوضات. وفي إحدى الحالات أيضا مُنع أحد النشطاء من الوصول إلى المكان لارتدائه الكوفية الفلسطينية.

وذلك على الرغم من السماح لمشاركين آخرين بالدخول وهم يرتدون الزي الوطني، بحسب مجموعة المنظمات الحقوقية.