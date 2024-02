إيلون ماسك يكشف سر نومه على الأرض في المصنع لمدة 3 سنوات متتالية!

وطن – عاد مقطع فيديو قديم للملياردير الأمريكي إيلون ماسك للظهور مجدداً والتداول بين المغردين على موقع إكس (المعروف سابقًا بتويتر)، تحدث فيه عن الفترة التي كان ينام فيها على الأرض.

حديث إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة إكس، كان خلال مشاركته في مؤتمر “بارون” الاستثماري السنوي التاسع والعشرين في نيويورك.

في المقطع يقول إيلون ماسك: “كنت أعيش في المصنع لمدة ثلاث سنوات متتالية. لقد كان مكان إقامتي الأساسي. لا أمزح، حرفيًا. لقد نمت، نمت على أريكة في نقطة ما، في خيمة على السطح. وبعد ذلك، لفترة من الوقت، كنت أنام تحت مكتبي الموجود في الخارج في المصنع. ولسبب مهم. وكان النوم في ذلك الطابق غير مريح للغاية”.

“The reason I slept on the floor was not because I couldn't go across the road and be at a hotel.

It was because I wanted my circumstances to be worse than anyone else at the company. Whenever they felt pain, I wanted mine to be worse.”

