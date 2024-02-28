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إيلون ماسك يكشف سر نومه على الأرض في المصنع لمدة 3 سنوات متتالية!

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إيلون ماسك ينام على الأرض في المصنع

وطن – عاد مقطع فيديو قديم للملياردير الأمريكي إيلون ماسك للظهور مجدداً والتداول بين المغردين على موقع إكس (المعروف سابقًا بتويتر)، تحدث فيه عن الفترة التي كان ينام فيها على الأرض.

حديث إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة إكس، كان خلال مشاركته في مؤتمر “بارون” الاستثماري السنوي التاسع والعشرين في نيويورك.

في المقطع يقول إيلون ماسك: “كنت أعيش في المصنع لمدة ثلاث سنوات متتالية. لقد كان مكان إقامتي الأساسي. لا أمزح، حرفيًا. لقد نمت، نمت على أريكة في نقطة ما، في خيمة على السطح. وبعد ذلك، لفترة من الوقت، كنت أنام تحت مكتبي الموجود في الخارج في المصنع. ولسبب مهم. وكان النوم في ذلك الطابق غير مريح للغاية”.

لماذا كان إيلون ماسك ينام على الأرض في المصنع؟!

هناك سبب وجيه لاختيار إيلون ماسك الأرض بدلاً من السرير المريح. فقد أراد الملياردير أن يراه فريقه وهو ينام بدون أي شيء على الإطلاق لتحفيز موظفيه على بذل كل ما لديهم.

وفي حديثه في الفيديو، يمكن سماع ” ماسك ” وهو يقول: “نظرًا لأن الفريق شاهدني نائمًا على الأرض أثناء تغيير نوبة العمل … بدون أي شيء، فقد عرفوا أنني كنت هناك. وقد أحدث ذلك فرقًا كبيرًا. وبعد ذلك أعطوا كل ما لديهم.”

وفي تعليقه على كلام إيلون ماسك في الفيديو، قال أحد المستخدمين: “أليس هذا دليلاً على القيادة الحقيقية؟. على عكس إيلون، معظم الرؤساء قساة على الآخرين بينما يتساهلون مع أنفسهم.”

وسلط آخر الضوء على شعوره بأن الملياردير كان غريبا بعض الشيء ولكن هذا هو السبب وراء تحقيقه لنجاح بهذا الحجم.

وقال: “إن إيلون غريب بعض الشيء، ولكن هذا هو بالضبط سبب نجاحه الكبير، فالأشخاص المملون يفضلون البحث عن الأمان والراحة”.

مستخدم آخر أشارَ إلى أنه لا ينبغي للرؤساء البقاء بعيدًا عن العمل، وقال: “يجب على القادة أن يظلوا قريبين من العمل”.

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إيلون ماسك ينام على الأرض في المصنع

إيلون ماسك يكشف سر نومه على الأرض في المصنع لمدة 3 سنوات متتالية!

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