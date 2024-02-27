وسط هتافات الجماهير لفلسطين وغزة.. وسام أبو علي يُبدع في أول ظهور مع الأهلي في الدوري المصري (شاهد)

وطن- سجل النجم الفلسطيني وسام أبو علي، هدفين في أول ظهور له مع فريق الأهلي داخل مرمى بلدية المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووسط هتافات جماهير الأهلي لفلسطين وغزة، نجح نجم الأهلي وسام أبو على من توقيع أول هدفين له في منافسات الدوري المصري الممتاز، عند الدقيقة ال5 والدقيقة ال49 من ركلة جزاء.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ إعلان الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتقى أكثر من 29 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 69 ألف بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

🎥 كواليس انتصار الأبطال بخماسية في ليلة العودة لمنافسات الدوري 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/4EK5RhKAFG — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 27, 2024

نجم الأهلي المصري وسام أبو علي

وحقق فريق الأهلي الفوز الساحق على نظيره بلدية المحلة، الثلاثاء، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز خماسية الأهلي المصري، وسام أبو علي هدفين عند الدقيقة ال5 وال49 من ركلة جزاء، وكريم فؤاد في الدقيقة ال14 ورضا سليم عند الدقيقة ال41 وأنطوني موديست في الدقيقة ال73.

رسالة خاصة من لاعبنا وسام أبو علي بعد تسجيله هدفين في مباراة اليوم 🦅⚽️⚽️ pic.twitter.com/i6cMBn9qcp — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 27, 2024

فيما سجل فريق بلدية المحلة الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل مرمى حامل اللقب السابق الأهلي المصري، عن طريق اللاعب حسام أشرف عند الدقيقة ال86 من ركلة جزاء.

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عقد وسام أبو علي مع الأهلي المصري

وكان نادي الأهلي المصري قد وقع مع النجم الفلسطيني وسام أبو علي على عقد يمتد لمدة أربع مواسم ونصف، أي حتى صيف عام 2028.

وسيلقي الأهلي في المواجهة القادمة أمام يانغ أفريكانز، في منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ويحتل الأهلي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر إنبي برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.