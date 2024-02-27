مشهوران على “تيك توك” يغتصبان قاصرات بعد تخديرهنّ ويصوّران الاعتداء! (صورة)

وطن – ألقت الشرطة الإسبانية القبض على اثنين من مشاهير “تيك توك” بتهمة تخدير واغتصاب على فتيات قاصرات.

الثنائي، المعروفان باسم “Jose Hernan AG” متهمان أيضًا بتصوير الاعتداء.

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا بعد تلقيها بلاغاً حول الثنائي الذيْن يُزعم أنهما قاما بتخدير ضحاياهما، باستخدام عقار الاغتصاب GHB، ما ترك القاصرات عاجزاتٍ عن مقاومة الاعتداء. وفق صحيفة thesun البريطانية

وصفت الشاكية المعتدين المزعومين، الذين لديهم آلاف المعجبين على مواقع التواصل (تيك توك ويوتيوب وإنستغرام)، بأنهم مؤثرون مشهورون.

يبلغ عدد ضحايا الاعتداء الجنسي المزعوم حاليًا خمسة. لكن مصادر الشرطة قالت إنها تعتقد أن هذا الرقم قد يرتفع بعد تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة التي حصلت عليها خلال التفتيش.

وذكرت مصادر موثوقة أن الاعتداءات الجنسية المزعومة التي قام بها المشهوران، والتي تم تصويرها لم يتم نشرها على الإنترنت.

وقال متحدث باسم الشرطة إسبانيا : “المعتقلان، أحدهما تم حبسه، لديهما آلاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما مكنهما من الاقتراب من الفتيات اللواتي شعرن بالجذب نحو شهرتهما”.

واضاف: “أخذا الفتيات الصغيرات إلى منزل أحدهما. حيث يُزعم أنهم تعاطوا مخدرات حتى تمكنوا من شل إرادتهن”.

وقال إنهم “استخدموا هواتفهم المحمولة وكاميرات المراقبة المثبتة في المنزل لتنفيذ الاعتداءات الجنسية”.

وتابع: “عندما كانت القاصرات تحت تأثير المخدرات، استغل المشتبه بهما ذلك للاعتداء عليهنّ جنسياً وتصوير ما كانا يفعلان، دون أن تكون القاصرات على علم بما يحدث لهنّ”.

ويقال إن القاصرتين، وهما فتاتان تبلغان من العمر 14 و15 عامًا، واللتان وفقًا للتقارير كان من الممكن أن تستهلكا عقار الاغتصاب GBH، واجهتا صعوبات في تذكر ما حدث في الشقة.

أما الضحية الخامسة المزعومة فكانت في المنزل الذي داهمته الشرطة عندما جرت الاعتقالات.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن مشهور يوتيوب المحتجز في السجن يجري التحقيق معه للاشتباه في ارتكابه اعتداءات جنسية واغتصاب واستعراض واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بالإضافة إلى جرائم تتعلق بالمخدرات.

ويجري التحقيق مع المشهور الآخر، الذي تم الإفراج عنه بكفالة -لم تذكر الصحافة الإسبانية اسمه-، للاشتباه في ارتكابه جريمة اعتداء جنسي.

كانت حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال قيد التشغيل بالأمس، على الرغم من أنه يبدو أن حساب TikTok الخاص بهم قد تم حذفه.