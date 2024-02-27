الرئيسية » الهدهد » عُمان تصادر أجهزة تابعة لشركة إيلون ماسك كانت في طريقها لليمن (شاهد)

عُمان تصادر أجهزة تابعة لشركة إيلون ماسك كانت في طريقها لليمن (شاهد)

بقلم
عُمان تصادر أجهزة تابعة لشركة إيلون ماسك كانت في طريقها لليمن

وطن – أعلنت سلطات الجمارك العمانية بمنفذ صرفيت، إحباط محاولات تهريب أجهزة بث إنترنت “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك إلى الأراضي اليمنية.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد أعلن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن خدمة الإنترنت عبر نظام “ستارلينك” للأقمار الصناعية ستؤمّن الاتصالات لـ”منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا” في غزة المعزولة عن العالم بسبب قطع الاتصالات والإنترنت.

ومنذ ذلك الوقت كثر الحديث عن نظام “ستارلينك” وهو خدمة إنترنت قائمة على الأقمار الصناعية أنشأتها شركة “سبيس إكس” التابعة لماسك، وصممت لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة التي لا يوفرها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.

بيان عمان حول تهريب أجهزة ستارلينك إلى اليمن

وجاء في بيان لجمارك سلطنة عمان على منصة إكس: “جمارك منفذ صرفيت تحبط محاولة مسافرٍ تهريب 10 أجهزة استقبال من نوع ستارلينك كانت في طريقها إلى الجمهورية اليمنية”.

وتحدثت السلطات العمانية عن اكتشاف الأجهزة المحظورة داخل حقائب كبيرة لمسافر يحاول تمريرها. فيما تمت إحالة المسافر والأجهزة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ونقلت وسائل إعلامية عن سلطات الجمارك بصرفيت قولها إنها ملتزمة بشكل دائم بمكافحة التهريب وحماية الحدود الوطنية. وتعزز هذه العملية الناجحة الثقة في قدرة الجمارك على ضبط البضائع المحظورة والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

يذكر أن نظام ستارلينك يتكون من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتم ربطها ببعضها البعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.

وتعمل خدمة ستارلينك عبر توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية ومن خلال طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، والتي بدورها تكون متصلة بالإنترنت.

قد يعجبك أيضاً

الكويت.. حركات جنسية ورقص فاضح لفتاة في العيد الوطني يفجر الغضب

الكويت.. حركات جنسية ورقص فاضح لفتاة في العيد الوطني يفجر الغضب (فيديو)

اختبارات هامة تُمكنّك من الدراسة في جامعات بريطانيا.. تعرف عليها

اختبارات هامة تُمكنّك من الدراسة في جامعات بريطانيا.. تعرف عليها

مات حرقا لأجل غزة.. وفاة الجندي الأمريكي تشعل واشنطن وتربك سفارة إسرائيل

مات حرقا لأجل غزة.. وفاة الجندي الأمريكي تشعل واشنطن وتربك سفارة إسرائيل (فيديو)

أحدث ظهور لجميلة بوحيرد يعرض مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة لانتقادات

أحدث ظهور لجميلة بوحيرد يعرض مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة لانتقادات (شاهد)

تيك توك

مشهوران على “تيك توك” يغتصبان قاصرات بعد تخديرهنّ ويصوّران الاعتداء! (صورة)

اختفاء حلمي بكر واتهامات خطيرة لزوجته.. خطف وتعذيب ومفاجآت صادمة

اختفاء حلمي بكر واتهامات خطيرة لزوجته.. خطف وتعذيب ومفاجآت صادمة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior