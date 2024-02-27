عُمان تصادر أجهزة تابعة لشركة إيلون ماسك كانت في طريقها لليمن (شاهد)

وطن – أعلنت سلطات الجمارك العمانية بمنفذ صرفيت، إحباط محاولات تهريب أجهزة بث إنترنت “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك إلى الأراضي اليمنية.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد أعلن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن خدمة الإنترنت عبر نظام “ستارلينك” للأقمار الصناعية ستؤمّن الاتصالات لـ”منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا” في غزة المعزولة عن العالم بسبب قطع الاتصالات والإنترنت.

ومنذ ذلك الوقت كثر الحديث عن نظام “ستارلينك” وهو خدمة إنترنت قائمة على الأقمار الصناعية أنشأتها شركة “سبيس إكس” التابعة لماسك، وصممت لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة التي لا يوفرها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.

ضبطيات || جمارك منفذ صرفيت تحبط محاولة مسافرٍ تهريب 10 أجهزة إستقبال من نوع ستارلينك كانت في طريقها إلى الجمهورية اليمنية.#جمارك_عُمان #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/h28VCuyYJJ — جمارك عُمان (@omancustoms) February 26, 2024

بيان عمان حول تهريب أجهزة ستارلينك إلى اليمن

وجاء في بيان لجمارك سلطنة عمان على منصة إكس: “جمارك منفذ صرفيت تحبط محاولة مسافرٍ تهريب 10 أجهزة استقبال من نوع ستارلينك كانت في طريقها إلى الجمهورية اليمنية”.

وتحدثت السلطات العمانية عن اكتشاف الأجهزة المحظورة داخل حقائب كبيرة لمسافر يحاول تمريرها. فيما تمت إحالة المسافر والأجهزة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ونقلت وسائل إعلامية عن سلطات الجمارك بصرفيت قولها إنها ملتزمة بشكل دائم بمكافحة التهريب وحماية الحدود الوطنية. وتعزز هذه العملية الناجحة الثقة في قدرة الجمارك على ضبط البضائع المحظورة والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

يذكر أن نظام ستارلينك يتكون من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتم ربطها ببعضها البعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.

وتعمل خدمة ستارلينك عبر توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية ومن خلال طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، والتي بدورها تكون متصلة بالإنترنت.