شوهد من الأردن.. حريق هائل في الخليل الفلسطينية خرج عن السيطرة (فيديو)

وطن – اندلع حريق ضخم في مصنع “رويال” للمواد البلاستيكية في مدينة الخليل في فلسطين، وارتفعت ألسنة النيران بشكل مخيف حتى أن الحريق شوهد من الأردن.

ووثقت عدسات هواتف مواطنين أردنيين مشاهد الحريق الضخم، فيما ذكر مسؤول في شركة “رويال” أن الحريق اشتعل في مستودع تابع للشركة، ولا يوجد عمال بداخله.

ومصنع رويال يقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، ويعد ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني، ويشغل قرابة ألف عامل.

نشوب حريق ضخم داخل مصنع رويال للبلاستيك بمنطقة بئر حرم الرامة في الخليل وبلدية الخليل اعلنت عجزها عن السيطرة على الحريق في المصنع الممتلئ بالمواد البلاستيكية والقابلة للاشتعال. اللهم الطف بهم

لا حول ولا قوة إلا بالله ! pic.twitter.com/EUiLIGpLcD — NawraS (@Nawras_Atta) February 27, 2024

لكن مصادر محلية أكدت أن سيارات إسعاف تتواجد في المنطقة بحثاً عن أي أضرار محتملة.

كما ووصلت إلى موقع الحريق مركبات من كافة مراكز الإطفاء الخاصة والحكومية، وصهاريج المياه للمساعدة في عملية إخماد النيران.

وأعلن جهاز الدفاع المدني توجه طواقم ومركبات من دفاع مدني الخليل وبيت لحم وطواقم إضافية من ضواحي القدس وأريحا وإسناد الوسط إلى موقع الحريق.

برداً وسلاما على الخليل وأهلها

حريق في مصانع الرويال للبلاستيك منذ ساعات

الحريق امتد للشوارع والممتلكات والاحتلال يرفض اخماده pic.twitter.com/D5vhIHFPNt — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) February 27, 2024

حريق الخليل لا مثيل له

وذكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلاً، وأن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة.

وأضاف “أبو سنينة” أن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، واصفاً الوضع بالخارج عن السيطرة.

وتابع أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيمياوية.

طواقم من الدفاع المدني في بيت لحم تتوجه إلى موقع الحريق في الخليل. يقول رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق "هائل وأكبر من كل الإمكانيات في البلد". pic.twitter.com/tVNR2GtG8p — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) February 27, 2024

وجاء ذلك في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

حريق ضخم في مخزن تابع لمصنع رويال في الخليل ولا إصابات. pic.twitter.com/VuQ7RE0K4k — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) February 27, 2024

وناشد أبو سنينة المواطنين للابتعاد عن موقع الحريق وإزالة مركباتهم من الطرق المؤدية للموقع.