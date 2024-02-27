الرئيسية » الهدهد » شوهد من الأردن.. حريق هائل في الخليل الفلسطينية خرج عن السيطرة (فيديو)

شوهد من الأردن.. حريق هائل في الخليل الفلسطينية خرج عن السيطرة (فيديو)

بقلم
شوهد من الأردن.. حريق هائل في مدينة الخليل خرج عن السيطرة

وطن – اندلع حريق ضخم في مصنع “رويال” للمواد البلاستيكية في مدينة الخليل في فلسطين، وارتفعت ألسنة النيران بشكل مخيف حتى أن الحريق شوهد من الأردن.

ووثقت عدسات هواتف مواطنين أردنيين مشاهد الحريق الضخم، فيما ذكر مسؤول في شركة “رويال” أن الحريق اشتعل في مستودع تابع للشركة، ولا يوجد عمال بداخله.

ومصنع رويال يقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، ويعد ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني، ويشغل قرابة ألف عامل.

لكن مصادر محلية أكدت أن سيارات إسعاف تتواجد في المنطقة بحثاً عن أي أضرار محتملة.

كما ووصلت إلى موقع الحريق مركبات من كافة مراكز الإطفاء الخاصة والحكومية، وصهاريج المياه للمساعدة في عملية إخماد النيران.

وأعلن جهاز الدفاع المدني توجه طواقم ومركبات من دفاع مدني الخليل وبيت لحم وطواقم إضافية من ضواحي القدس وأريحا وإسناد الوسط إلى موقع الحريق.

حريق الخليل لا مثيل له

وذكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلاً، وأن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة.

وأضاف “أبو سنينة” أن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، واصفاً الوضع بالخارج عن السيطرة.

وتابع أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيمياوية.

وجاء ذلك في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

وناشد أبو سنينة المواطنين للابتعاد عن موقع الحريق وإزالة مركباتهم من الطرق المؤدية للموقع.

  • اقرأ أيضا:
#حيفا_تحترق .. حريق كبير في مصانع تكرير النفط وطواقم الاطفاء لا تستطيع السيطرة

قد يعجبك أيضاً

"شارلوت تيلبوري" تفسخ عقدها مع بيلا حديد لدعمها غزة وإدانة جرائم إسرائيل

“شارلوت تيلبوري” تفسخ عقدها مع بيلا حديد لدعمها غزة وإدانة جرائم إسرائيل

تطور بقضية "فتاة الشروق".. زوجة السائق تخرج عن صمتها وتكشف ما فعله مع حبيبة الشماع

تطور بقضية “فتاة الشروق”.. زوجة السائق تخرج عن صمتها وتكشف ما فعله مع حبيبة الشماع

محمد صلاح

نجم مصري سابق يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد صلاح

مأساة لعشيقة دودي الفايد السابقة!

شوهد من الأردن.. حريق هائل في مدينة الخليل خرج عن السيطرة

شوهد من الأردن.. حريق هائل في الخليل الفلسطينية خرج عن السيطرة (فيديو)

لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior