“شارلوت تيلبوري” تفسخ عقدها مع بيلا حديد لدعمها غزة وإدانة جرائم إسرائيل

وطن – أعلنت العلامة التجارية البريطانية لمستحضرات التجميل “شارلوت تيلبوري”، إنهاء عقد عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني “بيلا حديد” ما تسبب بجدل واسع عبر مواقع التواصل.

وجاء ذلك على خلفية موقف بيلا حديد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث عُرفت بيلا بدعمها للقضية الفلسطينية وإدانتها لحرب اسرائيل على غزة عبر حساباتها بمواقع التواصل مما عرضها لحرب إعلامية من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للكيان الصهيوني.

وجاء ذلك أيضاً بعد ثمانية أشهر من إعلان الشركة العملاقة أن بيلا حديد (27 عاماً) هي الوجه الجديد للعلامة التجارية. وأكدت “شارلوت تيلبوري” الليلة الماضية أن عقد حديد قد انتهى.

Charlotte Tilbury have terminated their contract with Bella Hadid because of her support for Palestine.

Bella Hadid is set to launch her own cosmetics company, Orebella, in May. pic.twitter.com/2jsNMg3LFY

— Pop Tingz (@ThePopTingz) February 27, 2024