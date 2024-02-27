“شارلوت تيلبوري” تفسخ عقدها مع بيلا حديد لدعمها غزة وإدانة جرائم إسرائيل

وطن – أعلنت العلامة التجارية البريطانية لمستحضرات التجميل “شارلوت تيلبوري”، إنهاء عقد عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني “بيلا حديد” ما تسبب بجدل واسع عبر مواقع التواصل.

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وجاء ذلك على خلفية موقف بيلا حديد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث عُرفت بيلا بدعمها للقضية الفلسطينية وإدانتها لحرب اسرائيل على غزة عبر حساباتها بمواقع التواصل مما عرضها لحرب إعلامية من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للكيان الصهيوني.

وجاء ذلك أيضاً بعد ثمانية أشهر من إعلان الشركة العملاقة أن بيلا حديد (27 عاماً) هي الوجه الجديد للعلامة التجارية. وأكدت “شارلوت تيلبوري” الليلة الماضية أن عقد حديد قد انتهى.

Charlotte Tilbury have terminated their contract with Bella Hadid because of her support for Palestine. Bella Hadid is set to launch her own cosmetics company, Orebella, in May. pic.twitter.com/2jsNMg3LFY — Pop Tingz (@ThePopTingz) February 27, 2024

وقال متحدث باسم شارلوت تيلبوري الليلة الماضية: “يسعدنا أن بيلا ستطلق مجموعتها الخاصة في وقت لاحق من هذا العام. لقد أحببنا دائمًا العمل مع بيلا، وعلى الرغم من انتهاء عقدها، إلا أنها تظل صديقة عظيمة لكل من شارلوت والعلامة التجارية، ونحن نتطلع إلى خلق المزيد من لحظات الجمال السحرية معاً في المستقبل.”

ابنة فلسطين

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أثارت بيلا حديد، ابنة المطور العقاري الفلسطيني محمد حديد، جدلاً بسبب منشوراتها على الإنترنت التي تعبر عن دعمها لأهالي غزة.

في منشور على إنستغرام في أكتوبر الماضي – بعد وقت قصير من بدء عملية طوفان الأقصى كتبت العارضة: “لقد تم إرسال مئات التهديدات بالقتل يوميًا، وتم تسريب رقم هاتفي، وشعرت عائلتي بأنها في خطر”.

وأضافت :”لكنني لا أستطيع أن أسكت بعد الآن. الخوف ليس خيارا. إن شعب فلسطين وأطفالها، وخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمل صمتنا. نحن لسنا شجعان، بل هم كذلك”.

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وقالت بيلا حديد: “من المهم أن نفهم مدى صعوبة كونك فلسطينيًا، في عالم ينظر إلينا كـ “إرهابيين” يقاومون السلام. إنه ضار ومخز وغير صحيح على الإطلاق”.

وبحسب موقع “etonline” تم فسخ عقد بيلا حديد مع شارلوت تيلبوري. وتم إخطار العارضة في نوفمبر الماضي، وإعطائها سبب” القوة القاهرة “في عقدها.

وفقًا لكلية الحقوق بجامعة كورنيل، فإن القوة القاهرة هي شرط في العقد يحرر كلا الطرفين من الالتزام إذا وقع حدث غير عادي يمنع أحد الطرفين أو كليهما بشكل مباشر من الأداء.

مشروع خاص

وجاءت هذه الأخبار بمثابة مفاجأة للكثيرين، نظراً للعلاقة الودية التي تم تصويرها بين حديد وتيلبوري في مقطع فيديو ترويجي صدر العام الماضي.

وبعد انفصالها عن شارلوت تيلبوري، تخطط بيلا حديد لإطلاق مشروعها الخاص لمستحضرات التجميل والصحة، والذي يحمل اسم Orebella، والمقرر إطلاقه لأول مرة في شهر مايو القادم.