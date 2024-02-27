خبر سار لجماهير ريال مدريد بشأن لوكا مودريتش

وطن- كشف تقرير إسباني بأن إدارة ريال مدريد ستعرض على النجم الكرواتي لوكا مودريتش خيار تجديد عقده لعام آخر إضافي مع نهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد سيعرض على الكرواتي لوكا مودريتش التجديد على غرار زملائه الألماني توني كروس والإسباني ناتشو فيرنانديز خلال الفترة القادمة.

تجديد عقد لوكا مودريتش

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد تصدر عناوينها نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، بعد قيادة الملكي الأبيض لتحقيق الفوز على إشبيلية بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الجولة ال26 من الدوري الإسباني الممتاز.

وكان النجم الكرواتي لوكا مورديتش قد رفض عرض سعودي الصيف الماضي، من أجل البقاء مع نادي ريال مدريد لموسم آخر إضافي.

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مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد

كما وينتهي عقد لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، بعد تجديد عقده الصيف الماضي للبقاء مع النادي الملكي لعام إضافي.

🚨🎥 تعليق الزميل عامر الخوذيري الرائع على هدف الأمير لوكا مودريتش. 👏🏾🤍pic.twitter.com/4ijDIf1eJ0 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 25, 2024

ويستعد ريال مدريد للمواجهة الحاسمة القادمة، السبت، أمام خفافيش فالنسيا، في افتتاح الجولة ال26 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 65 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.