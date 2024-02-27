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تحذير هام من السلطات العمانية بشأن عمليات نصب احترافية جديدة

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تحذير هام من السلطات العمانية بشأن عمليات نصب احترافية جديدة

وطن – حذرت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي التابعة لـ “شرطة عمان السلطانية” المواطنين والمقيمين في السلطنة، من عمليات نصب احترافية يقوم بها البعض في البلاد.

ويتم ذلك بحسب بيان الشرطة الذي رصدته (وطن) من خلال استدراج الضحايا بطرق مضللة يتم بموجبها الاحتيال عليهم عبر مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة.

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية إلقاء القبض على 4 أشخاص من جنسية آسيوية.

شرطة عُمان تحذر من عمليات احتيال جديدة

وقالت في تغريدة على حسابها في موقع “إكس” إن اعتقالهم جاء على خلفية احتيالهم على مواطنين ومقيمين.

وتابعت الشرطة موضحة تفاصيل عمليات النصب الاحترافية الجديدة والتي تتم بالاتصال بهم هاتفيًا وإبلاغهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، ثم طلب الرقم السري (OTP) ليتمكنوا من سحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا، مشيرة إلى أنها تُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

ويقع الكثير من الأشخاص في فخ الاحتيال الإلكتروني، وهو من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارًا في وقتنا الحالي.

وتستخدم عمليات الاحتيال الإلكتروني التكنولوجيا الحديثة لخداع الأفراد أو المؤسسات والحصول على معلومات سرية أو مالية أو السيطرة على حساباتهم المصرفية.

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وشهدت سلطنة عمان خلال الربع الثاني من عام 2023، عدداً مضاعفاً في كشف هجمات التصيد الاحتيالي بنسبة قدرها (198%) مقارنة بالربع الأول.

ومع زيادة عدد بلاغات الشرطة تم فرض العديد من القيود للمساعدة على تجنب الوقوع ضحايا لهذه الجرائم ومعاقبة المجرمين وفقاً لقانون عقوبات جرائم الإبتزاز والتهديد الإلكتروني في سلطنة عمان.

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