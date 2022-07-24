سلطنة عمان.. محتال يستنفر الأمن بعد استيلائه على أموال العمانيين بحيلة شيطانية

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وطن- كشفت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، عن ضبط محتال قام بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر “حيلة شيطانية” مستغلا رغبة بعض الأسر في دراسة أبنائهم بالخارج.

ضبط محتال في سلطنة عمان

وفي هذا السياق أفادت شرطة عمان السلطانية في بيان لها، أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على شخص بتهمة الاحتيال.

الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تلقي القبض على شخص بتهمة الاحتيال إثر ترويجه عروضًا وهمية للدراسة خارج سلطنة عمان واستيلائه من خلالها على أموال عدد من المواطنين، وتستكمل الاجراءات القانونية بحقه…#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 24, 2022

وأوضحت بحسب ما رصدت (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر، أنه تم إلقاء القبض على هذا المحتال، إثر ترويجه عروضًا وهمية للدراسة خارج سلطنة عمان.

حيث قام بالاستيلاء من خلال هذه العروض الوهيمة، على أموال عدد من المواطنين.

وكشفت شرطة عمان السلطانية، أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص الذي تم القبض عليه.

هذا وأهابت الشرطة العمانية بالجميع، بضرورة التحقق من مصداقية الجهة المقدمة للإعلانات ومراجعة الجهات الرسمية المختصة للتثبت من صحتها.

وأشاد المغردون العمانيون في تعليقاتهم على الحادث، بجهود الشرطة العمانية في ضبط عملية الأمن العام، وحفظ أمن وسلامة المواطنين وكذلك حماية ممتلكاتهم وأموالهم.

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين:”كل الشكر لكل شرطي ساهم في القبض على من قام بهذا الاحتيال.”

كل الشكر لكل شرطي ساهم في القبض على من قام بهذا الاحتيال ونقول لكل من سيقوم بهذه الاعمال او ما شابه ذلك فإن شرطة عمان السلطانيه ( العين الساهره )

ساهره على جميع المواطنين والمقيمين و لن تغفل عن هذا العمل

وفقكم الله وأعانكم ولكم كل الشكر والتقدير — Abu juma (@Abujuma53500137) July 24, 2022

وتابع:”ونقول لكل من سيقوم بهذه الأعمال أو ما شابه ذلك فإن شرطة عمان السلطانية (العين الساهرة)، ساهرة على جميع المواطنين والمقيمين ولن تغفل عن هذا العمل.. وفقكم الله وأعانكم ولكم كل الشكر والتقدير”.

فيما علق ناشط آخر:”شرطة عمان السلطانية مشكورة على هذا الجهد الواضح.”

فيما أشار إسحاق البلوشي إلى تكرر هذا الأمر بقوله:”كل مرة طريقة جديدة للنصب.. الواجب من وزارة التجارة التدخل في نظام نشر الاعلانات، كل اعلان يكون له كود تصريح.”

كل مره طريقه جديده للنصب ، الواجب من وزاره التجاره التدخل في نظام نشر الاعلانات ، كل اعلان يكون له كود تصريح . — اسحاق البلوشي (@Ishaqalbalushi6) July 24, 2022

التحرش بامرأة في صحار

وفي سياق آخر كانت شرطة عمان السلطانية، كشفت تفاصيل واقعة تحرش أحد الأشخاص، بامرأة في ولاية صحار.

وقالت الشرطة السلطانية في بيان لها رصدته (وطن) عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة استوقفت شخصًا لتحرشه بامرأة أثناء التسوق.

قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تستوقف شخصًا لتحرشه بامرأة أثناء التسوق بأحد المحال التجارية بولاية صحار، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 23, 2022

وأوضحت أن الحادثة وقعت في أحد المحال التجارية بولاية صحار، وأنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق الشخص المضبوط.

وبينما أشاد العديد من النشطاء بجهود سلطنة عمان، في ضبط الوضع العام بالسلطنة، انقسم مغردون في آرائهم حيال هذه الواقعة.

وبينما أدان البعض المتحرش وطالبوا بمعاقبته، ذهب آخرون للإلقاء باللوم أيضا على الضحية، بحجة أنه ربما كانت ترتدي ملابس مثيرة، حسب وصفهم.