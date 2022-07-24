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الهدهد

سلطنة عمان.. محتال يستنفر الأمن بعد استيلائه على أموال العمانيين بحيلة شيطانية

باسل النجار
كتب باسل النجار
ضبط محتال في سلطنة عمانwatanserb.com
ضبط محتال في سلطنة عمان
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وطن- كشفت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، عن ضبط محتال قام بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر “حيلة شيطانية” مستغلا رغبة بعض الأسر في دراسة أبنائهم بالخارج.

ضبط محتال في سلطنة عمان

وفي هذا السياق أفادت شرطة عمان السلطانية في بيان لها، أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على شخص بتهمة الاحتيال.

وأوضحت بحسب ما رصدت (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر، أنه تم إلقاء القبض على هذا المحتال، إثر ترويجه عروضًا وهمية للدراسة خارج سلطنة عمان.

حيث قام بالاستيلاء من خلال هذه العروض الوهيمة، على أموال عدد من المواطنين.

وكشفت شرطة عمان السلطانية، أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص الذي تم القبض عليه.

هذا وأهابت الشرطة العمانية بالجميع، بضرورة التحقق من مصداقية الجهة المقدمة للإعلانات ومراجعة الجهات الرسمية المختصة للتثبت من صحتها.

وأشاد المغردون العمانيون في تعليقاتهم على الحادث، بجهود الشرطة العمانية في ضبط عملية الأمن العام، وحفظ أمن وسلامة المواطنين وكذلك حماية ممتلكاتهم وأموالهم.

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين:”كل الشكر لكل شرطي ساهم في القبض على من قام بهذا الاحتيال.”

وتابع:”ونقول لكل من سيقوم بهذه الأعمال أو ما شابه ذلك فإن شرطة عمان السلطانية (العين الساهرة)، ساهرة على جميع المواطنين والمقيمين ولن تغفل عن هذا العمل.. وفقكم الله وأعانكم ولكم كل الشكر والتقدير”.

فيما علق ناشط آخر:”شرطة عمان السلطانية مشكورة على هذا الجهد الواضح.”

فيما أشار إسحاق البلوشي إلى تكرر هذا الأمر بقوله:”كل مرة طريقة جديدة للنصب.. الواجب من وزارة التجارة التدخل في نظام نشر الاعلانات، كل اعلان يكون له كود تصريح.”

التحرش بامرأة في صحار

وفي سياق آخر كانت شرطة عمان السلطانية، كشفت تفاصيل واقعة تحرش أحد الأشخاص، بامرأة في ولاية صحار.

وقالت الشرطة السلطانية في بيان لها رصدته (وطن) عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة استوقفت شخصًا لتحرشه بامرأة أثناء التسوق.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في أحد المحال التجارية بولاية صحار، وأنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق الشخص المضبوط.

وبينما أشاد العديد من النشطاء بجهود سلطنة عمان، في ضبط الوضع العام بالسلطنة، انقسم مغردون في آرائهم حيال هذه الواقعة.

وبينما أدان البعض المتحرش وطالبوا بمعاقبته، ذهب آخرون للإلقاء باللوم أيضا على الضحية، بحجة أنه ربما كانت ترتدي ملابس مثيرة، حسب وصفهم.

التحرش بامرأة في سلطنة عمان يثير جدلا واسعا

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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