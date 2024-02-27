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الكويت.. حركات جنسية ورقص فاضح لفتاة في العيد الوطني يفجر الغضب (فيديو)

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الكويت.. حركات جنسية ورقص فاضح لفتاة في العيد الوطني يفجر الغضب
وطن – تداول كويتيون فيديو صادم لفتاة ظهرت أثناء مسيرة احتفال بالعيد الوطني الكويتي ـ صادف يوم الأحد الماضي 25 فبراير ـ في منطقة “الفحيحيل”، وهي تقوم بأفعال فاضحة باليد وارتكاب مخالفة مرورية بالوقوف على طرف المركبة.
مما أثار موجة من الاستياء والغضب بين النشطاء الكويتيين الذين طالبوا بالقبض على الفتاة ومحاسبتها بتهمة مخالفة الآداب العامة والرقص الخادش في منتصف الطريق وأمام المارة، ومنهم زوار للمشاركة في الأعياد الوطنية الكويتية.

وفي مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته”وطن” ظهرت الفتاة وهي تضع مكياجاً ثقيلاً على وجهها وقد ارتدت ثياباً لا ترتديها الكويتيات عادة، من تنورة قصيرة وبلوزة تكشف عن ذراعيها وتقوم بحركة جنسية بقبضة يدها اليمنى.

مشهد فاضح في العيد الوطني الكويتي

وفي مشهد تال شوهدت وهي تقف أمام السيارات وتبدأ بالرقص واضعة يداً خلف ظهرها والأخرى عالياً، وهي تقوم بالدوران حول نفسها وترقص بحركات ميوعة اعتبرها البعض فاضحة غير عابئة بنظرات المارة وسائقي السيارات واستغرابهم.
وأثارت الفتاة، التي ما تزال هويتها مجهولة حتى الآن، غضبًا لدى الرأي العام الكويتي الذي رأى بأنها “نسخة مشوهة من الاحتفالات الوطنية”، نظرًا لطريقتها في الرقص على الطريق العام والملابس الجريئة التي كانت ترتديها.
وطالب النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي الجهات المسؤولة بالتحقيق في الفيديو، وضبط الفتاة تمهيدًا لمحاسبتها بتهمة “مخالفة قوانين الآداب العامة” في بلدٍ ما يزال يحتفظ بخصوصيته.
وفيما لم يكشف عن اسم أو هوية الفتاة أو فيما إذا تم اعتقالها فمن المتوقع أن تواجه عقوبة تتمثل بالسجن والغرامة المالية، ويعاقب قانون الجزاء الكويتي على “خدش الحياء العام”، وفقًا للمادة 198 بـ: الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط علني وملحوظ.
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التعامل بحزم مع هذه الأفعال

وكان مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية اللواء  توحيد الكندري، أكد أن الوزارة ستتعامل بحزم تجاه السلوكيات والمظاهر السلبية خلال احتفالات الأعياد الوطنية وقالت إن دوريات الوزارة منتشرة في كل مكان.

وتابع المسؤول الكويتي: “هذا يوم فرحة وسعادة ورجل الشرطة متواجد معكم ليؤمن هذه الفرحة، ودعا للابتعاد عن السلوكيات السيئة ورمي البالونات والمخلفات في الطريق وهي مخالفة بيئية يعاقب عليها القانون”.

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