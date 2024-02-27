استدعاء كريستيانو رونالدو بسبب سلوكه الغير أخلاقي

وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن استدعاء كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تصرفه الغير أخلاقي تجاه جماهير الشباب السعودي في المدرجات.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد طلبت استدعاء كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي للإفادة، على خلفية اللقطات المنسوبة له خلال مباراة فريقه أمام الشباب الماضية في الدوري السعودي روشن.

عقوبة كريستيانو رونالدو

ومن المتوقع أن تفرض لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً بإيقاف كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، لمدة مباراتين مع غرامة مالية بسبب سلوكه الغير الأخلاقي. بحسب ما ذكرته الصحيفة الرياضية السعودية.

حركة رونالدو القذر ضد الشباب pic.twitter.com/Rsu3rhSZQT — ابوراكان 🇸🇦 (@mmalsultan2030) February 25, 2024

وكان نادي الشباب السعودي، قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي بسبب قيامه بتصرف غير أخلاقي تجاه جماهير نادي الشباب في المدرجات بعد استفزازهم بالهتاف اسم النجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي” لاعب نادي انتر ميامي الأمريكي.

وحقق فريق النصر السعودي الفوز المثير على نظيره الشباب بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، الأحد، في منافسات الجولة ال21 من الدوري السعودي الممتاز روشن لكرة القدم.

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تدريبات النصر السعودي

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة منافسه الحزم، الخميس، في افتتاح الجولة ال22 من الدوري السعودي الممتاز روشن على ملعب “استاد الأول بارك” في العاصمة السعودية (الرياض).

ويعتلي البرتغالي رونالدو صدارة جدول هدافي الدوري السعودي الممتاز روشن برصيد 22 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن الوصيف الصربي أليكساندر ميتروفيتش في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً.

يذكر بأن فريق الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 59 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة إلى الآن.