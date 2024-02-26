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وهم وجه الرجل العجوز .. اكتشف ذكاءك وحدد الوجوه الثمانية الأخرى خلال 10 ثوانٍ

بقلم
وهم بصري الرجل العجوز

وطن – أثار وهم بصري حيرة المتابعين، وقلّة هم من نجحوا في حلّ اللغز الذي يظهر فيه وجه رجل عجوز. إنّك بحاجة  إلى نسبة ذكاء عالية لتحديد الوجوه الثمانية الأخرى “المخفية” في الوهم في 10 ثواني.

كما قلنا، فقد أربكَ هذا اللغز الباعث على الحيرة حتّى أكثر عشاق الألغاز شغفًا.

فهل يمكنك العثور على الوجوه التسعة في هذا الوهم البصري المحيّر؟.

التحدي في هذا الوهم، أن تتمكن من كشف الوجوه الثمانية الأخرى خلال عشرة ثواني، لتثبت مهاراتك في حل الألغاز.

فعلى الرغم من أن هذا الوهم البصري قد يبدو كصورة عادية، لكنّه ليس بالأمر السهل و٪99 من الناس يستسلمون ولا يمكنهم حلّه في الوقت المحدد.

كما يعلم محبو الأوهام البصرية، فإنّها مصممة عمدًا لخداع بصرنا، ويمكن استخدامها كمحددات بسيطة للذكاء.

تبرز الصعوبة في اللغز من خلال التظليل المثير للإعجاب والألوان في خلفية الصورة.

التفاصيل الفنية التي دخلت في هذا الوهم توفر التمويه المثالي للأشياء، حيث تجد عينيك صعوبة في التركيز على أي شيء واحد.

بعد نشر الصورة على الإنترنت، جذبت الصورة قدرًا كبيرًا من الاهتمام. فقال أحد المعلقين: “وجدت خمسة أشخاص (وكلب واحد).”

بينما أضاف آخر ساخراً: “هل الكلب يُحتسب؟.”

إذا كنت ترغب في مساعدة، حاول تقسيم الصورة إلى عدة أقسام. ثم ابحث في كل قسم ببطء، واحدًا تلو الآخر .. وإليك حل وهم وجه الرجل العجوز:

حل الوهم البصري
حل الوهم البصري

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