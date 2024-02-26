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هدية استثنائية من شيخ قطري لأكرم عفيف تلفت الأنظار (فيديو)

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هدية شيخ قطري للاعب أكرم عفيف

وطن – أهدى الشيخ القطري “عبدالهادي بن جذنة” مواطنه ونجم الكرة القطرية أكرم عفيف، ناقة من سلالة “القحيدي” وهي من أفضل الهجن القطرية.

وجاء ذلك تقديرا من الرجل للأداء الاستثنائي الذي قدمه أكرم عفيف، في مباريات كأس آسيا التي استضافتها البلاد، ونال فيها “العنابي” صاحب الأرض والجمهور اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأظهر مقطع فيديو متداول أكرم عفيف وهو يمسك بيده حبل الناقة، وبدا المسن القطري الذي أهداها له إلى جانبه.

فيما يسمع صوت شخص وهو يقول في خلفية المقطع “هذه هدية العم عبد الهادي للكابتن الخلوق أكرم عفيف.”

وقال هادي الجذنة، خلال حديث لصحيفة “الشرق” القطرية إن إهدائه الناقة القحيدية، جاء بعد مشاهدته لمباريات منتخب قطر حيث إنه من المواطنين المعجبين جدا بآداء اللاعب أكرم عفيف، الذي كان سببا مع أقرانه في تحقيق هذا الإنجاز الكبير لقطر والكرة القطرية.

وأوضح، أنه لم يجد أفضل من هذه الناقة لتقديمها كهدية إلى اللاعب أكرم عفيف.

أكرم عفيف
نجم المنتخب القطري أكرم عفيف

وأكرم حسن عفيف يحيى عفيف من مواليد 17 نوفمبر 1996، ويلعب كجناح أيسر لنادي السد القطري وقاد منتخب العنابي مؤخراً لنيل بطولة كأس آسيا 2023.

وتوّج عفيف هدافاً للبطولة برصيد 8 أهداف وأصبح بالتالي أول لاعب يسجل أكثر من هدفين في المباريات النهائية لكأس آسيا (4 أهداف). كما بات عفيف أول لاعب يسجل “هاتريك” في مباراة نهائية لكأس آسيا.

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