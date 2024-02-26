عائلته هي من أنشأت إسرائيل .. من هو الملياردير جاكوب روتشيلد وما سبب وفاته؟!

وطن – أعلنت عقارات واديسون التي تديرها عائلة روتشيلد وفاة الملياردير ورجل الأعمال البريطاني جاكوب روتشيلد، العضو البارز في إحدى أشهر السلالات المصرفية في أوروبا، عن عمر يناهز 87 عاماً لتدور تساؤلات عن دوره في تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي وسبب وفاته.

وجاء في منشور صفحات واديسون: “بحزن عميق تعلن مؤسسة روتشيلد وعقارات واديسون وفاة اللورد روتشيلد، رجل الأعمال والزعيم الثقافي. ستفتقده عائلته وزملاؤه والعديد من الأصدقاء بشدة” وفق ما نقلته بلومبيرغ وترجمته وطن.

🚨وفاة رجل الأعمال البريطاني اليهودي اللورد 'جاكوب روتشيلد' البارون الرابع للعائلة التي تعد من أغنى العائلات وأكثرها نفوذًا وغموضًا في العالم [عائلة روتشيلد] وصاحب التصريح الشهير "عائلتي هي من أنشأت إسرائيل .. لقد كانت فكرة إنشاء وطن قومي لليهود هي الأعظم خلال آلاف السنوات" عن… pic.twitter.com/6bYqK9V5A1 — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) February 26, 2024

سبب وفاة جاكوب روتشيلد

ولم تذكر المصادر بدقة سبب وفاة جاكوب روتشيلد الذي يعد ابن إحدى أكثر العائلات اليهودية دعماً للاحتلال الإسرائيلي وهو من سلالة المصرفيين في أوروبا ومن الشخصيات البارزة التي يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثامن عشر.

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تعتبر عائلة اللورد جاكوب روتشيلد من أغنى العائلات وأكثرها نفوذا في العالم.

عاجل…

يبدو أن كل شئ أصبح

يعاكس الصهيونية حتى رمزيا 👇

🔴 وفاة جاكوب روتشيلد صاحب المقولة الشهيرة عائلتنا اسست اسرائيل. وصدق من قال:

"ان زمن انهيار الصهيونية قد بدأ"#غزة_تنتصر #غزه_تقاوم_وستنتصر #غزه_تقاوم #فلسطين pic.twitter.com/3PoR9PjsOy — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) February 26, 2024

من هو جاكوب روتشيلد وعلاقته بالاحتلال الإسرائيلي؟

ينتمي جاكوب الذي تولى منصب الرئيس الشرفي لما يسمى معهد بحوث السياسة اليهودية في لندن لإمبراطورية روتشيلد اليهودية النافذة، إحدى أغنى العائلات في العالم.

ورجل الأعمال المذكور من مواليد 1936 والابن الأكبر لفيكتور روتشيلد وهو صاحب ثروة مالية صافية تقدر بخمسة مليارات دولار. لعبت عائلته دورا “حاسما” في قيام إسرائيل وتمويل بنيتها التحتية.

بيان وعد بلفور:

الذي كان يفتخر جاكوب روتشيلد بالاحتفاظ به في منزله، والذي أرسله وزير خارجية بريطانيا عام 1917 إلى جده البارون الثاني لعائلة روتشيلد:

وولتر روتشيلد. https://t.co/LNbWFfHTSu pic.twitter.com/g02Lbsf2Cr — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) February 26, 2024

صيت سيء في دعم الاحتلال

ولجاكوب روتشيلد وعائلته اليهودية تاريخ سيء في دعم ومساندة الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل قيامه.

ومن أفراد عائلته جيمس أرماند روتشيلد الذي قام بجمع متطوعي الفليق اليهودي داخل القوات البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى، ثم تولى رئاسة هيئة الهجرة إلى فلسطين.

ورغم أنه لا يتحدث كثيراً لوسائل الإعلام إلا أنه حرص في ظهوره النادر على دفاعه عن وعد بلفور.

في حين وصف “جاكوب” في مقابلة أجراها معه السفير الإسرائيلي السابق دانيال طوب ونشرتها صحيفة “جويش نيوز” في 8 فبراير/شباط 2017، إعلان بلفور بـ”المعجزة”.

كما قال روتشيلد: “كان هذا الحدث الأكبر في الحياة اليهودية منذ آلاف السنين، معجزة.. استغرق الأمر ثلاثة آلاف سنة للوصول إلى هذا” معتبراً أن الطريقة التي تحقق بها “وطن” لليهود “كانت فرصة لا تصدق”.