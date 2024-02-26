مشهد مُبكي لفلسطينية لم تستوعب استشهاد زوجها وهذا ما فعلته بجثته (فيديو)

وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو يفطر القلوب لفلسطينية تحاول إنعاش قلب زوجها الذي استشهد، بعد قصف استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل الحرب والحصار والافتقار لأدنى مستويات الرعاية الطبية بعد أن استهدف العدوان الإسرائيلي المشافي في القطاع المحاصر، ومنع الكوادر الطبية من الوصول إلى الشهداء والمصابين.

فلسطينية مذهولة لم تستوعب استشهاد زوجها

وفي مقطع الفيديو المتداول بدت المرأة وهي تجلس بجانب زوجها المسجى وتقوم بالضغط بكل ما تملك من قوة بكلتا يديها على صدره عدة مرات، في محاولة لإنعاشه غير مصدقة استشهاده.

مشهد يفطر القلوب.. فلسطينية تحاول إنعاش زوجها القتيل بقطاع #غزة pic.twitter.com/NrOpR0VdyF — Anadolu العربية (@aa_arabic) February 26, 2024

ثم ظهرت تقبله وتقول: “لأ يا سامي إوعاك تسيبني.. لا يا حبيبي.. اصمد يا قلبي.. لا يا سامي.. اوعى تسيبني.. يا رب أعنّي”.

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وتواصل البكاء ثم تتوجه للأشخاص المتجمعين حولها وتقول بانفعال:” كلكم اطلعوا برا”.

وكشفت قناة “الجزيرة” أن الشهيد الظاهر بالمقطع يدعى “سامي قشقش” واستشهد جرّاء قصف إسرائيلي، ونقل إلى مستشفى كمال عدوان.

واستشهد قشقش وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلته في منطقة الشيماء ببلدة بيت لاهيا، مما أدى إلى دمار ونشوب حريق كبير في المنزل.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة

ويواصل الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي خلّفت حتى الآن حوالي 29692 شهيدًا و69879 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليوم الاثنين، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيد و 164 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.