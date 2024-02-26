الرئيسية » حياتنا » مشهد غريب .. تركي يعلّق سيارته على سطح منزله لسبب لا يخطر على بال! (فيديو)

مشهد غريب .. تركي يعلّق سيارته على سطح منزله لسبب لا يخطر على بال! (فيديو)

بقلم
تركي يقوم بتعليق سيارته على سطح بنائه

وطن – قد تبدو بعض المواقف أشبه بمشاهد من مسلسلات كوميدية وهو ما تجسد بالفعل في قصة رجل بجنوب تركيا، قام بمعاقبة سيارته “لأنها كثيرة الحوادث” حسب قوله، وفعل ذلك بطريقة لا تخطر على البال.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام تركية “محمد آيدين” الذي قام بتعليق سيارته على سطح بنائه. قائلاً إنه يعاقبها لأنها تسببت له بمشاكل كبيرة في ولاية أنطاليا التركية.

وتصدر “آيدن” منصات التواصل في تركيا بسبب طريقته العقابية الغير عادية في منطقة ألانيا في أنطاليا، وقيامه بتعليق سيارته على سطح منزله.

تركي يعاقب سيارته ويكشف السبب

وذكر محمد البالغ من العمر 47 عاماً ويعيش في منطقة “سوغوزو”، أنه اختار هذه الطريقة الفريدة لأن سيارته تتعرض للحوادث باستمرارK حسبما ترجمته (وطن) عن “akdenizgercek“.

وقال الرجل إنه أوقف سيارته أمام منزله لمدة أربعة أيام بعد تعرضها لحادث. ثم قام بمساعدة رافعة بتعليق سيارته على سطح منزله المكون من طابقين.

وكل من مر بجانب سيارة الرجل التي تزن حوالي طن يبدي دهشته من هذا الأسلوب في التعليق على الحائط ويتفاجئ بأن السبب “عقابها”.

صدمة لكل من رآها في أنطاليا

والسيارة التي علقت حرفياً على جدار البناء صدمت سكان الحي. وزعم أيدين أن سيارته كانت سبب في الكثير من حوادث جرت معه واصطدمت بالمركبات والجدران الأخرى.

وأوضح آيدن في تصريحاته لوكالة “إخلاص” حسبما ترجمته (وطن): “لقد تعرضت لحوادث كثيرة بسيارتي هذه وفقدت رخصة قيادتي منذ شهر”، زاعما أن “الخطأ من السيارة لهذا السبب علقت سيارتي وعاقبتها.”

والطريف أن الرجل قرر تعليق سيارته مدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها بسببها، حسبما يقول ويكرر كلما سأله أحد عن السبب.

قد يعجبك أيضاً

الطبيب العماني أيمن السالمي

أيمن السالمي .. طبيب عماني دخل أرض المعركة في غزة ومفتي السلطنة يُشيد

تركي يقوم بتعليق سيارته على سطح بنائه

مشهد غريب .. تركي يعلّق سيارته على سطح منزله لسبب لا يخطر على بال! (فيديو)

إنزال جوي أردني

نشطاء اعتبروها استعراضاً .. إنزال جوي أردني لمساعدات على غزة تسقط في البحر! (فيديو)

وهم بصري الرجل العجوز

وهم وجه الرجل العجوز .. اكتشف ذكاءك وحدد الوجوه الثمانية الأخرى خلال 10 ثوانٍ

نجل الوليد بن طلال

نجل الوليد بن طلال يثير جدلاً: “لا أملك بيت خاص فيني”! (فيديو)

جاكوب روتشيلد

عائلته هي من أنشأت إسرائيل .. من هو الملياردير جاكوب روتشيلد وما سبب وفاته؟!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior