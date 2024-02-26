مشهد غريب .. تركي يعلّق سيارته على سطح منزله لسبب لا يخطر على بال! (فيديو)

وطن – قد تبدو بعض المواقف أشبه بمشاهد من مسلسلات كوميدية وهو ما تجسد بالفعل في قصة رجل بجنوب تركيا، قام بمعاقبة سيارته “لأنها كثيرة الحوادث” حسب قوله، وفعل ذلك بطريقة لا تخطر على البال.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام تركية “محمد آيدين” الذي قام بتعليق سيارته على سطح بنائه. قائلاً إنه يعاقبها لأنها تسببت له بمشاكل كبيرة في ولاية أنطاليا التركية.

وتصدر “آيدن” منصات التواصل في تركيا بسبب طريقته العقابية الغير عادية في منطقة ألانيا في أنطاليا، وقيامه بتعليق سيارته على سطح منزله.

❝ARIZA KİMDE DİYE DÜŞÜNDÜM, ARIZA ARABADA.❞ Antalya’nın Alanya ilçesinde, kaza yaptığı otomobilini cezalandırmak isteyen adam akıllara gelmeyecek bir yöntem seçti. pic.twitter.com/l7dFygxh0r — A Haber (@ahaber) February 26, 2024

تركي يعاقب سيارته ويكشف السبب

وذكر محمد البالغ من العمر 47 عاماً ويعيش في منطقة “سوغوزو”، أنه اختار هذه الطريقة الفريدة لأن سيارته تتعرض للحوادث باستمرارK حسبما ترجمته (وطن) عن “akdenizgercek“.

وقال الرجل إنه أوقف سيارته أمام منزله لمدة أربعة أيام بعد تعرضها لحادث. ثم قام بمساعدة رافعة بتعليق سيارته على سطح منزله المكون من طابقين.

وكل من مر بجانب سيارة الرجل التي تزن حوالي طن يبدي دهشته من هذا الأسلوب في التعليق على الحائط ويتفاجئ بأن السبب “عقابها”.

صدمة لكل من رآها في أنطاليا

والسيارة التي علقت حرفياً على جدار البناء صدمت سكان الحي. وزعم أيدين أن سيارته كانت سبب في الكثير من حوادث جرت معه واصطدمت بالمركبات والجدران الأخرى.

وأوضح آيدن في تصريحاته لوكالة “إخلاص” حسبما ترجمته (وطن): “لقد تعرضت لحوادث كثيرة بسيارتي هذه وفقدت رخصة قيادتي منذ شهر”، زاعما أن “الخطأ من السيارة لهذا السبب علقت سيارتي وعاقبتها.”

والطريف أن الرجل قرر تعليق سيارته مدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها بسببها، حسبما يقول ويكرر كلما سأله أحد عن السبب.