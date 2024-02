وطن- تتساءل جماهير كرة القدم عن كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024، المقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على منصة (X)، ” نفذت تذاكر مباراة كأس مصر بين نادي الأهلي والزمالك المصري”.

وأضاف آل الشيخ، “استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك (الرياض)، في الثامن من شهر مارس القادم”.

نفذت تذاكر مباراة كأس مصر 🏆

بين نادي الأهلي والزمالك المصري 🔥⚽️

استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك 🇸🇦

8 مارس 🗓️

Tickets for the Egyptian Cup match 🏆 between Al Ahly and al Zamalek, Egypt, have been sold out 🔥⚽️

Get ready to witness a historic match at Al Awwal Park… pic.twitter.com/IEZtqMbaza

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2024