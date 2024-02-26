وطن- تتساءل جماهير كرة القدم عن كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024، المقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على منصة (X)، ” نفذت تذاكر مباراة كأس مصر بين نادي الأهلي والزمالك المصري”.

كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف آل الشيخ، “استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك (الرياض)، في الثامن من شهر مارس القادم”.

نفذت تذاكر مباراة كأس مصر 🏆

بين نادي الأهلي والزمالك المصري 🔥⚽️

استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك 🇸🇦

8 مارس 🗓️ Tickets for the Egyptian Cup match 🏆 between Al Ahly and al Zamalek, Egypt, have been sold out 🔥⚽️

Get ready to witness a historic match at Al Awwal Park… pic.twitter.com/IEZtqMbaza — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر 2023-2024، في الثامن من شهر مارس القادم، في العاصمة السعودية الرياض كأول نسخة تقام خارج دولة مصر.

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أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024، كما يلي:

الفئة الأولى: 160 ريال سعودي.

الفئة الثانية: 90 ريال سعودي.

فئة ثالثة: 70 ريال سعودي.

الفئة الرابعة: 50 ريال سعودي.

الفئة الخامسة: 40 ريال سعودي.

نفاد تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بعد طرحها بساعات قليلة 🔴⚪ برعاية CMB GROUP pic.twitter.com/7H3r6SoMx4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 26, 2024

سبورتنغ لاونغ: 810 ريال سعودي.

جالري لاونغ بلاس: 1080 ريال سعودي.

بلاتينيوم لاونغ: 1260 ريال سعودي.

الأول برايم: 4725 ريال سعودي.

تراس (الذهبية): 9000 ريال سعودي.

رابط شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتفاصيل ( اضغط هنا

وستشهد مباراة الأهلي والزمالك في الثامن من شهر مارس القادم، حضور نحو 25 ألف متفرج في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، على ميدان ملعب ( الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض.

يذكر بأن الأهلي المصري قد تأهل للمباراة النهائية على حساب إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، كما ونجح غريمه التقليدي الزمالك في التأهل على حساب بيراميدز للمباراة النهائية بركلات الترجيح.