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كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024

بقلم
جماهير الأهلي المصري

وطن- تتساءل جماهير كرة القدم عن كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024، المقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على منصة (X)، ” نفذت تذاكر مباراة كأس مصر بين نادي الأهلي والزمالك المصري”.

كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف آل الشيخ، “استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك (الرياض)، في الثامن من شهر مارس القادم”.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر 2023-2024، في الثامن من شهر مارس القادم، في العاصمة السعودية الرياض كأول نسخة تقام خارج دولة مصر.

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أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024، كما يلي:

الفئة الأولى: 160 ريال سعودي.

الفئة الثانية: 90 ريال سعودي.

فئة ثالثة: 70 ريال سعودي.

الفئة الرابعة:  50 ريال سعودي.

الفئة الخامسة: 40 ريال سعودي.

سبورتنغ لاونغ: 810 ريال سعودي.

جالري لاونغ بلاس: 1080 ريال سعودي.

بلاتينيوم لاونغ: 1260 ريال سعودي.

الأول برايم:  4725 ريال سعودي.

تراس (الذهبية): 9000 ريال سعودي.

رابط شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتفاصيل  (اضغط هنا)

وستشهد مباراة الأهلي والزمالك في الثامن من شهر مارس القادم، حضور نحو 25 ألف متفرج في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، على ميدان ملعب ( الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض.

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024

يذكر بأن الأهلي المصري قد تأهل للمباراة النهائية على حساب إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، كما ونجح غريمه التقليدي الزمالك في التأهل على حساب بيراميدز للمباراة النهائية بركلات الترجيح.

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كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024

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