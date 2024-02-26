قناة إماراتية تدّعي: الحوثيون فجروا خطوط الاتصالات “الفايبر” أسفل البحر الأحمر

وطن – أعلنت وسائل إعلام إماراتية نقلا عما وصفتها بمصادر أمنية مطلعة ـ لم تسمهاـ استهداف جماعة الحوثي اليمنية، لخطوط الاتصالات “الفايبر كابل” الممتدة تحت البحر الأحمر وتفجيرها.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” أن الحوثيين فجروا هذه الخطوط التي تربط بين الجزيرة العربية وإفريقيا، لافتة إلى أن إصلاحها قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع.

مصادر أمنية لسكاي نيوز عربية: خطوط الفايبر المستهدفة تربط بين الجزيرة العربية وإفريقيا، وإصلاحها قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع#سوشال_سكاي#البحر_الأحمر #الحوثيين pic.twitter.com/VRT6A4JCAL — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 26, 2024

تعطل كابلات الاتصالات واتهامات للحوثي

ولم تتبنى جماعة الحوثي هذه العملية كما أنها لم تعلق بشأنها حتى الآن، ولم تصدر أي بيان رسمي في هذا الخصوص سواء بالتأكيد أو النفي.

وأضافت القناة الإماراتية نقلا عن ذات المصادر أن “التقييم الأولي يشير إلى أن الأضرار اللاحقة بكابلات البحر الأحمر كبيرة جدا لكن ليست خطيرة”.

وكانت شركة الاتصالات الدولية ”سيكوم” أعلنت في بيان لها، أن الجزء من نظام الكابلات الخاص بشرق أفريقيا الذي يعبر البحر الأحمر تعطل، يوم السبت، مما أثر على تدفق حركة المرور بين أفريقيا وأوروبا.

ويحدث العطل فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومبسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر). وتشير التقييمات الأولية إلى أن انقطاع الكابل البحري حدث في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة قد تأثرت أيضًا.

بيان الشركة صدر بعد تقارير عبرية تحدثت عن العطل

وأكدت أن بنيتها التحتية بالبحر الأحمر أصيبت بخلل ما أثر على نظام الكابلات وتدفق المعلومات بين افريقيا وأوروبا. لكن الشركة لم توضح سبب الانقطاع ولم تضع أي إشارة لجماعة الحوثي في البيان.

بيان “سيكوم” جاء عقب نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقارير حول انقطاع الاتصالات عبر 4 كابلات في البحر الأحمر، وأرجعت صحيفة “غلوبس” العبرية الأسباب إلى ما وصفتها بـ”هجمات الحوثيين”.

وسبق أن أكدت جماعة الحوثي على لسان أكثر من مسؤول على سلامة الكابلات البحرية وعدم تعرضها لها.

يمنيون يهاجمون الإمارات وسكاي نيوز

وشكك نشطاء يمنيون في القصة برمتها حيث أن مصدرها الوحيد وسائل إعلام إماراتية وعبرية.

هذه الأخبار تؤكد الآتي؛

1- أن الإمارات من تقف خلف هذه الأخبار لتشويه موقف اليمن نصرة لإسرائيل.

2- أن الإمارات تحتاج رسالة تأديبية يمنية. pic.twitter.com/6a4zSLSgOC — فيصل مدهش (@FaisalMudhish) February 26, 2024

وذهب البعض للقول بأن الاحتلال هو من قام بعمليات تخريبية ضد كابلات الاتصال بالبحر الأحمر، ضمن خطط تأنيب المجتمع الدولي ضد اليمن في مسعى لحشد تحالفات تأمين إسرائيل والتي فشلت أمريكا حتى اللحظة فيها.

وفي هذا السياق قال الناشط والسياسي اليمني فيصل مدهش، إن هذه الأخبار تؤكد أن الإمارات هي من تقف خلف هذه الأخبار لتشويه موقف اليمن نصرة لإسرائيل.

ودون عبد المحسن حسين من اليمن أيضا:”هم أول من نشر خبر أن (الحوثيين)يهددون بقطع خطوط الاتصالات، وقاموا بتعميمه في كل الوسائل وكل الوسائل اعتمدت على خبرهم.”

وتابع:”واليوم هاهم يقومون بنشر خبر عن مصادر امنية عن تفجير الحوثيين لخطوط الفايبر كايبل الممتد تحت البحر الأحمر”.