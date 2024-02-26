عرض سعودي فلكي للتوقيع مع أحد نجوم مانشستر سيتي وهذه قيمته

وطن- كشفت صحيفة ” ذا أتلتيك” البريطانية، عن تقديم عرض سعودي مغريّ للتوقيع مع أحد نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل إقناعه بالذهاب إلى الدوري السعودي الممتاز روشن.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن النجم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، كان قد رفض الصيف الماضي التوقيع بعرض مغري مع أحد الأندية الكبرى (الهلال) متصدر الدوري السعودي الممتاز.

عرض سعودي للتوقيع مع كيفين دي بروين

وأضافت، “الهلال السعودي تواصل الصيف الماضي مع كيفين دي بروين البلجيكي، بشأن الانتقال إلى صفوفه مع عرض مبلغ 70 مليون يورو كراتب سنوي”.

وواصلت، ” اللاعب كيفين دي بروين، قال لا على غرار زميليه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي تلقى الأخر عرض مغري للتوقيع من نادي الهلال السعودي”.

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كما واستكملت، ” احتمالية انتقال اللاعب كيفين دي بروين مع نادي مانشستر سيتي، لا تزال الفكرة مطروحة حتى الآن بين كلا الطرفين”.

وختمت، ” خطة الاعتزال مع مانشستر سيتي، وضعها اللاعب كيفين دي بروين، قبل حصوله على العرض السعودي، لكن ربما يغيرها في حال حصوله على فرصة لإنهاء مسيرته مع حصوله على راتب سنوي كبير”.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليفربول برصيد 60 نقطة للموسم الجاري.

يذكر بأن عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروين مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سينتهي في صيف عام 2025، مع احتمالية تجديد عقده أو الرحيل عن النادي.