الرئيسية » رياضة » عرض سعودي فلكي للتوقيع مع أحد نجوم مانشستر سيتي وهذه قيمته

عرض سعودي فلكي للتوقيع مع أحد نجوم مانشستر سيتي وهذه قيمته

بقلم
مانشستر سيتي

وطن- كشفت صحيفة ” ذا أتلتيك” البريطانية، عن تقديم عرض سعودي مغريّ للتوقيع مع أحد نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل إقناعه بالذهاب إلى الدوري السعودي الممتاز روشن.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن النجم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، كان قد رفض الصيف الماضي التوقيع بعرض مغري مع أحد الأندية الكبرى (الهلال) متصدر الدوري السعودي الممتاز.

عرض سعودي للتوقيع مع كيفين دي بروين

وأضافت، “الهلال السعودي تواصل الصيف الماضي مع كيفين دي بروين البلجيكي، بشأن الانتقال إلى صفوفه مع عرض مبلغ 70 مليون يورو كراتب سنوي”.

وواصلت، ” اللاعب كيفين دي بروين، قال لا على غرار زميليه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي تلقى الأخر عرض مغري للتوقيع من نادي الهلال السعودي”.

البلجيكي دي بروين
كيفين دي بروين
اقرأ أيضاً: 
كيفين دي بروين مطروح على طاولة الهلال

كما واستكملت، ” احتمالية انتقال اللاعب كيفين دي بروين مع نادي مانشستر سيتي، لا تزال الفكرة مطروحة حتى الآن بين كلا الطرفين”.

وختمت، ” خطة الاعتزال مع مانشستر سيتي، وضعها اللاعب كيفين دي بروين، قبل حصوله على العرض السعودي، لكن ربما يغيرها في حال حصوله على فرصة لإنهاء مسيرته مع حصوله على راتب سنوي كبير”.

اللاعب كيفين دي بروين
النجم البلجيكي دي بروين

ويتواجد فريق مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليفربول برصيد 60 نقطة للموسم الجاري.

يذكر بأن عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروين مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سينتهي في صيف عام 2025، مع احتمالية تجديد عقده أو الرحيل عن النادي.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

جماهير الأهلي المصري

كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023-2024

فلسطينية تحاول إنعاش زوجها

مشهد مُبكي لفلسطينية لم تستوعب استشهاد زوجها وهذا ما فعلته بجثته (فيديو)

مانشستر سيتي

عرض سعودي فلكي للتوقيع مع أحد نجوم مانشستر سيتي وهذه قيمته

د. أسامة أبو بكر يدعو إلى قطع الجسر البري مع إسرائيل

داعية أردني: “يجب شرعاً قطع الجسر البري مع إسرائيل مهما كلف الأمر” (فيديو)

أمير قطر وهنية

اجتماع قصر لوسيل بين أمير قطر وهنية .. كشف لتميم شرط حماس غير القابل لأي تفاوض

“فلسطين حرة” آخر ما نطق به آرون بوشنيل .. من هو الجندي الأمريكي الذي دعم غزة بحياته؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior