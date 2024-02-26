صحيفة مغربية تفتح النار على النظام الجزائري واتهامات خطيرة بسبب “مشروع استراتيجي”

وطن – نشرت صحيفة “هسبريس” المغربية تقريرًا، اتهمت فيه الجزائر بأنها “ما زالت تصطاد في الماء العكر”، في خضم حالة التوتر بين البلدين بسبب قضية الصحراء.

جاء ذلك في أعقاب إعطاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف – الزويرات الذي يربط بين الجزائر وموريتانيا بريا.

وقالت الصحيفة، إن زيارة الغزواني إلى تندوف، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الموريتانيين، لافتتاح معبر حدودي وإطلاق أشغال طريق تندوف- الزويرات، ووضع الحجر الأساس لمنطقة للتبادل الحر، كشفت أن “الجزائر ما زالت تصطاد في الماء العكر، عبر محاولتها استغلال مشكلة الرسوم الجمركية”.

خط تندوف يكشف “تقليد الجزائر للمغرب” ويفضح ابتزاز نظام العسكر لموريتانيا https://t.co/ciAiL2cFvd — MB (@MBNSAID1) February 25, 2024

وأضافت: “في الوقت الذي تبدي المملكة المغربيّة اهتماماً كبيراً بدور نواكشوط في تأهيل المبادرة الأطلسية المغربية، تتعزز مساعي الجارة الشرقية (الجزائر) لتكريس سياسة العداء، والهرولة نحو اختراق القرار السياسي الموريتاني من خلال الابتزاز والضغط بورقة الإرهاب التي يحرّكها قصر المرادية”.

وأشارت إلى أن التوجه نحو معاكسة الوجود المغربي في المنطقة يعدّ، حلمًا جيوسياسيًا داعب العقل العسكري في الجزائر، واتضحت محدوديته.

ونقلت الصحيفة عن مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتيحي، قوله إن زيارة الرئيس الموريتاني لتندوف وترتيب افتتاح المعبر هي محاولة لفك العزلة الإقليمية المفروضة على الجزائر مع دول الساحل، حيث لم يبق لها من سند غير موريتانيا.

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وأشار إلى “مواصلة الجزائر الرهان على القشة في العلاقات الاستراتيجية للمغرب وموريتانيا بابتداع بديل عن المعبر الحدودي الكركرات، الذي أصبح أيقونة النقل الدولي، لما له من مواصفات تنافسية كمعبر تجاري دولي”.

وأضاف أن الجزائر لم تبدع مشاريع حصرية، وظلّت تعمل على محاكاة مشاريع أخرى بناء على السلوك الاقتصادي والاستراتيجي للمملكة المغربية، وهو ما يجعل من المستحيل أن تحدث فارقاً لصالحها أمام قوة التخطيط الاستراتيجي للمملكة المغربيّة.

وتابع: “النّظام الجزائري يعيش على إنتاج ردود أفعال على براعة الإبداع المغربي، لا سيما قوة الدفع في تمكين دول الساحل والصحراء من منفذ بحري على المحيط الأطلسي”.

طريق تندوف – الزويرات مسار استراتيجي مهم

ومشروع طريق تندوف – الزويرات يربط بين الجزائر وموريتانيا بريا، وهو طريق استراتيجي يمتد على مسافة 840 كيلومترا وسيتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية.

وبعد استكمال العمل بالمشروع ستحصل الجزائر على امتياز للاستفادة منه لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني.

وشهد التعاون بين موريتانيا والجزائر تطورا في الفترة الأخيرة، وسبق أن وقع البلدان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية تهدف لتأسيس آلية مستدامة لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.